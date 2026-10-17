Ухудшилось качество воздуха в трех районах Киевщины
Временное ухудшение качества воздуха наблюдается в трех городах Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Где качество воздуха не в норме?
По данным ОГА, временное ухудшение качества воздуха наблюдается в городах Белая Церковь, Вишневое, Бровары.
Как отмечается, основной загрязнитель — мелкодисперсная пыль. В настоящее время ее уровень умеренный и уже имеет тенденцию к снижению.
Какой вред для организма?
При длительном воздействии мелкодисперсная пыль может вызывать дискомфорт при дыхании у людей пожилого возраста, людей, чувствительных к раздражениям, и детей. До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды. Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим.
В других населенных пунктах Киевской области превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.
Общее состояние атмосферного воздуха оценивается как удовлетворительное. Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.
"Мониторинг состояния и качества атмосферного воздуха продолжается", — пояснили в ОГА.
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