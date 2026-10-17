Погіршилася якість повітря у трьох районах Київщини
Тимчасове погіршення якості повітря спостерігається у трьох містах Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Де повітря не у нормі?
За даними ОВА, тимчасове погіршення якості повітря спостерігається у містах Біла Церква, Вишневе, Бровари.
Як зазначається, основний забруднювач - дрібнодисперсний пил. Наразі його рівень помірний та уже має тенденцію до зниження.
Яка шкода для організму?
За тривалого впливу дрібнодисперсний пил може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей. До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим.
В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.
Загальний стан атмосферного повітря оцінюється як задовільний. Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.
"Моніторинг стану та якості атмосферного повітря триває", - пояснили в ОВА.
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