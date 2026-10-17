У здания КГГА проходит митинг с требованием отставки Кличко: люди требуют укрытий и прекращения незаконной застройки. ФОТОрепортаж
У здания КГГА проходит митинг с требованием отставки мэра Виталия Кличко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Люди протестуют из-за действий Кличко
Как отмечается, акция была анонсирована 12 октября и собрала несколько сотен человек. Участники держат плакаты с требованиями отставки Кличко, строительства укрытий, лозунгами против незаконной застройки и коррупции. Скандируют лозунги "Отставка", "НАБУ — открывай!" (имеется в виду уголовное производство против Кличко), "Позор!".
Один из организаторов акции во время выступления отметил, что люди собрались, чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию. Была объявлена минута молчания.
"Хочу подчеркнуть, что насилие, которое применила КГГА против меня и других людей, высказывавших свое мнение на Теремках, недопустимо. В демократическом обществе нормально критиковать власть, требовать подотчетности, но ненормально — преследовать человека за такие требования, возбуждать уголовное дело", — подчеркнул во время выступления ветеран, общественный активист Любомир Дмитришин, который был одним из участников протеста против вырубки деревьев на Теремках.
Общественный деятель Олег Симороз подчеркнул, что в Киеве уничтожается архитектурное наследие, средства выделяются на непервоочередные в условиях войны нужды. Он требует от городских властей строительства укрытий и поддержки армии.
Также поднимается вопрос об уничтожении зеленых зон в городе с последующей застройкой жилыми комплексами. Отдельно участники акции упоминали и повышение тарифов на проезд, при том что работа общественного транспорта остается неудовлетворительной. Люди также требуют проведения аудита коммунальных предприятий и отмены повышения тарифов на воду.
Некоторые активисты поддерживают Кличко
В то же время среди толпы есть и несколько сторонников Кличко, которые держат плакаты "Кличко — наш мэр". Свою позицию они обосновывают тем, что он является эффективным мэром, а участников акции протеста обвинили в получении вознаграждения. Вопросы относительно строительства укрытий они перенаправляют в Киевскую городскую военную администрацию.
За порядком во время акции следит Национальная полиция. Организаторы мероприятия также предупредили участников о необходимости укрыться в метро при объявлении воздушной тревоги.
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Рівно дві години.
Оплата почасова була.
Корито у вигляді Києва ще не під зеленою ботвою от і біситься лідор. Цікаво коли сам президент розганяє проти мера столиці під час війни то норма? Не посібниуцтво ворогу. Значить вибраного народом мера можна змінити, а невідомого Вову ні? Північна Корея пускають сльози радості 😸🐸🐸🐸
петтінгмітинг. Зелена під@расня ще на початку війни позабирала гроші в місцевих громад - і тепер за всі захисні об'єкти відповідає зелена військова адміністрація - та сама, яка закупляла барабани для бомбосховищ по ціні ноутбуків.