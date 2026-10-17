У здания КГГА проходит митинг с требованием отставки Кличко: люди требуют укрытий и прекращения незаконной застройки. ФОТОрепортаж

У здания КГГА проходит митинг с требованием отставки мэра Виталия Кличко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Люди протестуют из-за действий Кличко

Как отмечается, акция была анонсирована 12 октября и собрала несколько сотен человек. Участники держат плакаты с требованиями отставки Кличко, строительства укрытий, лозунгами против незаконной застройки и коррупции. Скандируют лозунги "Отставка", "НАБУ — открывай!" (имеется в виду уголовное производство против Кличко), "Позор!".













Один из организаторов акции во время выступления отметил, что люди собрались, чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию. Была объявлена минута молчания.

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"Хочу подчеркнуть, что насилие, которое применила КГГА против меня и других людей, высказывавших свое мнение на Теремках, недопустимо. В демократическом обществе нормально критиковать власть, требовать подотчетности, но ненормально — преследовать человека за такие требования, возбуждать уголовное дело", — подчеркнул во время выступления ветеран, общественный активист Любомир Дмитришин, который был одним из участников протеста против вырубки деревьев на Теремках.

Общественный деятель Олег Симороз подчеркнул, что в Киеве уничтожается архитектурное наследие, средства выделяются на непервоочередные в условиях войны нужды. Он требует от городских властей строительства укрытий и поддержки армии.

Также поднимается вопрос об уничтожении зеленых зон в городе с последующей застройкой жилыми комплексами. Отдельно участники акции упоминали и повышение тарифов на проезд, при том что работа общественного транспорта остается неудовлетворительной. Люди также требуют проведения аудита коммунальных предприятий и отмены повышения тарифов на воду.

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Некоторые активисты поддерживают Кличко

В то же время среди толпы есть и несколько сторонников Кличко, которые держат плакаты "Кличко — наш мэр". Свою позицию они обосновывают тем, что он является эффективным мэром, а участников акции протеста обвинили в получении вознаграждения. Вопросы относительно строительства укрытий они перенаправляют в Киевскую городскую военную администрацию.

За порядком во время акции следит Национальная полиция. Организаторы мероприятия также предупредили участников о необходимости укрыться в метро при объявлении воздушной тревоги.