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Під КМДА проходить мітинг за відставку Кличка: люди вимагають укриттів та зупинки незаконних забудов. ФОТОрепортаж

Під стінами КМДА відбувається мітинг із вимогою відставки міського голови Віталія Кличка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Люди протестують через дії Кличка

Як зазначається, акція була анонсована 12 жовтня і зібрала кількасот людей. Учасники тримають плакати із вимогами відставки Кличка, будівництва укриттів, гаслами проти незаконної забудови, корупції. Скандують гасла "Відставка", "НАБУ - відкривай!" (йдеться про кримінальне провадження проти Кличка), "Ганьба!".

мітинг проти Кличка
мітинг проти Кличка
мітинг проти Кличка
мітинг проти Кличка
мітинг проти Кличка
мітинг проти Кличка

Один із організаторів акції під час виступу зазначив, що люди зібралися, щоб продемонструвати свою громадянську позицію. Була оголошена хвилина мовчання.

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"Хочу наголосити, що насильство, яке застосувала КМДА проти мене й інших людей, які висловлювали свою думку на Теремках, неприпустиме. У демократичному суспільстві нормально критикувати владу, вимагати підзвітності, але ненормально - переслідувати людину за такі вимоги, відкривати кримінальне провадження", - підкреслив під час виступу ветеран, громадський активіст Любомир Дмитришин, який був одним із учасників протесту проти вирубки дерев на Теремках.

Громадський діяч Олег Симороз наголосив, що у Києві знищується архітектурна спадщина, кошти виділяються на непершочергові під час війни потреби. Він вимагає від міської влади будівництва укриттів і підтримки армії.

Порушується також питання знищення зелених зон у місті з наступною забудовою житловими комплексами. Окремо учасники акції згадували й підвищення тарифів на проїзд, при тому, що робота громадського транспорту залишається незадовільною. Люди також вимагають аудиту комунальних підприємств та скасування підвищення тарифів на воду.

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Деякі активісти підтримують Кличка

Водночас серед натовпу є й декілька прихильників Кличка, які тримають плакати "Кличко - наш мер". Свою позицію вони обґрунтовують тим, що він є ефективним мером, а учасників акції протесту звинуватили в отриманні оплати. Питання щодо будівництва укриттів вони переадресовують до Київської міської військової адміністрації.

За порядком під час акції слідкує Національна поліція. Організатори заходу також попередили учасників про необхідність прослідувати в укриття у метро під час оголошення повітряної тривоги.

Автор: 

КМДА (1640) Кличко Віталій (2750) мітинг (749)
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Топ коментарі
+118
Завершилася акція за відставку Кличка, яка тривала з 12:00 під КМДА.

Рівно дві години.

Оплата почасова була.

Корито у вигляді Києва ще не під зеленою ботвою от і біситься лідор. Цікаво коли сам президент розганяє проти мера столиці під час війни то норма? Не посібниуцтво ворогу. Значить вибраного народом мера можна змінити, а невідомого Вову ні? Північна Корея пускають сльози радості 😸🐸🐸🐸
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17.10.2026 15:20 Відповісти
+62
Зелені чмоні повиповзали на зелений петтінг мітинг. Зелена під@расня ще на початку війни позабирала гроші в місцевих громад - і тепер за всі захисні об'єкти відповідає зелена військова адміністрація - та сама, яка закупляла барабани для бомбосховищ по ціні ноутбуків.
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17.10.2026 15:25 Відповісти
+57
Це ж було вже. Чомусь всі забули цього джигіта.

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17.10.2026 15:34 Відповісти

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