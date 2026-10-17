Під КМДА проходить мітинг за відставку Кличка: люди вимагають укриттів та зупинки незаконних забудов. ФОТОрепортаж

Під стінами КМДА відбувається мітинг із вимогою відставки міського голови Віталія Кличка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Люди протестують через дії Кличка

Як зазначається, акція була анонсована 12 жовтня і зібрала кількасот людей. Учасники тримають плакати із вимогами відставки Кличка, будівництва укриттів, гаслами проти незаконної забудови, корупції. Скандують гасла "Відставка", "НАБУ - відкривай!" (йдеться про кримінальне провадження проти Кличка), "Ганьба!".













Один із організаторів акції під час виступу зазначив, що люди зібралися, щоб продемонструвати свою громадянську позицію. Була оголошена хвилина мовчання.

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"Хочу наголосити, що насильство, яке застосувала КМДА проти мене й інших людей, які висловлювали свою думку на Теремках, неприпустиме. У демократичному суспільстві нормально критикувати владу, вимагати підзвітності, але ненормально - переслідувати людину за такі вимоги, відкривати кримінальне провадження", - підкреслив під час виступу ветеран, громадський активіст Любомир Дмитришин, який був одним із учасників протесту проти вирубки дерев на Теремках.

Громадський діяч Олег Симороз наголосив, що у Києві знищується архітектурна спадщина, кошти виділяються на непершочергові під час війни потреби. Він вимагає від міської влади будівництва укриттів і підтримки армії.

Порушується також питання знищення зелених зон у місті з наступною забудовою житловими комплексами. Окремо учасники акції згадували й підвищення тарифів на проїзд, при тому, що робота громадського транспорту залишається незадовільною. Люди також вимагають аудиту комунальних підприємств та скасування підвищення тарифів на воду.

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Деякі активісти підтримують Кличка

Водночас серед натовпу є й декілька прихильників Кличка, які тримають плакати "Кличко - наш мер". Свою позицію вони обґрунтовують тим, що він є ефективним мером, а учасників акції протесту звинуватили в отриманні оплати. Питання щодо будівництва укриттів вони переадресовують до Київської міської військової адміністрації.

За порядком під час акції слідкує Національна поліція. Організатори заходу також попередили учасників про необхідність прослідувати в укриття у метро під час оголошення повітряної тривоги.