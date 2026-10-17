Визит Зеленского в Будапешт в этом месяце маловероятен, - Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что не ожидает визита президента Украины Владимира Зеленского в Будапешт в этом месяце, несмотря на то, что Киев получил приглашение.

Об этом сообщает Euronews, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, более 100 политиков приглашены на государственные торжества 23 октября, приуроченные к 70-летию Венгерской революции 1956 года.

В интервью изданию 444.hu, опубликованном в субботу, Мадяр отметил, что участие Зеленского в мероприятиях маловероятно. Также отмечается, что российского диктатора Владимира Путина не приглашали.

Это заявление прозвучало после того, как Мадяр и Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе в пятницу обсудили возможность еще одной встречи до конца текущего года.

"Либо я поеду в Киев, и оттуда мы вместе отправимся в Берегово, либо президент приедет в Будапешт, и оттуда мы поедем в Берегово", - сказал Мадяр.

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В посте в соцсети X после встречи с Зеленским в Брюсселе венгерский премьер сообщил, что выразил "полную солидарность" с Украиной, которая продолжает противостоять российской агрессии.

По его словам, стороны договорились продолжить переговоры на уровне министров, в частности, по вопросам улучшения положения национальных меньшинств в обеих странах. Также они согласились, что в интересах обоих государств - заложить новую основу для политических и экономических отношений.

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Что предшествовало

В начале этой недели заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква сообщил, что украинского лидера пригласили в Будапешт на мероприятия по случаю 23 октября.

16 октября президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадяр провели первую встречу, в ходе которой договорились о возобновлении совместной работы на различных уровнях и обмене визитами.

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