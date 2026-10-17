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Новости Отношения Украины и Венгрии
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Визит Зеленского в Будапешт в этом месяце маловероятен, - Мадяр

Мадьяр о визите Зеленского

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что не ожидает визита президента Украины Владимира Зеленского в Будапешт в этом месяце, несмотря на то, что Киев получил приглашение.

Об этом сообщает Euronews, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, более 100 политиков приглашены на государственные торжества 23 октября, приуроченные к 70-летию Венгерской революции 1956 года.

В интервью изданию 444.hu, опубликованном в субботу, Мадяр отметил, что участие Зеленского в мероприятиях маловероятно. Также отмечается, что российского диктатора Владимира Путина не приглашали.

Это заявление прозвучало после того, как Мадяр и Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе в пятницу обсудили возможность еще одной встречи до конца текущего года.

"Либо я поеду в Киев, и оттуда мы вместе отправимся в Берегово, либо президент приедет в Будапешт, и оттуда мы поедем в Берегово", - сказал Мадяр.

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В посте в соцсети X после встречи с Зеленским в Брюсселе венгерский премьер сообщил, что выразил "полную солидарность" с Украиной, которая продолжает противостоять российской агрессии.

По его словам, стороны договорились продолжить переговоры на уровне министров, в частности, по вопросам улучшения положения национальных меньшинств в обеих странах. Также они согласились, что в интересах обоих государств - заложить новую основу для политических и экономических отношений.

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Что предшествовало

  • В начале этой недели заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква сообщил, что украинского лидера пригласили в Будапешт на мероприятия по случаю 23 октября.
  • 16 октября президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадяр провели первую встречу, в ходе которой договорились о возобновлении совместной работы на различных уровнях и обмене визитами.

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Автор: 

Венгрия (2761) Зеленский Владимир (26258) Мадяр Петер (137)
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Топ комментарии
+4
лідора вічливо посилають .. це ж треба бути геніальним довбнем шоб за 5 років все просрать
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17.10.2026 16:42 Ответить
+3
Офіс Президента України підтвердив, що Володимир Зеленський отримав запрошення відвідати Будапешт на урочистості 23 жовтня.

Комусь тяжко доходить. Їх в двері вони у вікно 😸.
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17.10.2026 16:45 Ответить
+3
- Нахера нам його тут? Він їздить впусту, тільки для піару. У люди державними справами зайняті.
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17.10.2026 16:52 Ответить

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