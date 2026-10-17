Візит Зеленського до Будапешта цього місяця є малоймовірним, - Мадяр

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не очікує на візит президента України Володимира Зеленського до Будапешта цього місяця, попри те, що Київ отримав запрошення.

Про це повідомляє Euronews, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, понад 100 політиків запрошені на державні урочистості 23 жовтня, приурочені до 70-річчя Угорської революції 1956 року.

В інтерв’ю виданню 444.hu, опублікованому в суботу, Мадяр зазначив, що участь Зеленського в заходах є малоймовірною. Також зазначається, що російського диктатора Володимира Путіна не запрошували.

Ця заява пролунала після того, як Мадяр і Зеленський під час саміту ЄС у Брюсселі в п'ятницю обговорили можливість ще однієї зустрічі до кінця поточного року.

"Або я поїду до Києва, і звідти ми разом вирушимо до Берегова, або президент приїде до Будапешта, і звідти ми поїдемо до Берегова", - сказав Мадяр.

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У дописі в соцмережі X після зустрічі із Зеленським у Брюсселі угорський прем’єр повідомив, що висловив "повну солідарність" з Україною, яка продовжує протистояти російській агресії.

За його словами, сторони домовилися продовжити переговори на рівні міністрів, зокрема щодо поліпшення становища національних меншин в обох країнах. Також вони погодилися, що в інтересах обох держав - закласти нову основу для політичних та економічних відносин.

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Що передувало

На початку цього тижня заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква повідомив, що українського лідера запросили до Будапешта на заходи з нагоди 23 жовтня.

16 жовтня президент Володимир Зеленський та прем'єр Угорщини Петер Мадяр провели першу зустріч, під час якої домовилися про відновлення спільної роботи на різних рівнях та обмін візитами.

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