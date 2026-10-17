Отношения Украины и Польши улучшились, у нас один враг - Россия, - Зеленский
В последнее время Украине удалось улучшить отношения с Польшей.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с СМИ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Совместное противодействие угрозе со стороны РФ
"Я хочу сказать совершенно откровенно, что у нас действительно улучшились отношения с Польшей. Я очень благодарен за это и Польше, и нашим командам, и премьер-министру, и благодарен народу Польши за то, что он поддерживает Украину. Для нас сейчас очень важно быть вместе. Враг один - Россия. И она очень обеспокоена тем, что у Украины и Польши сильный союз", - отметил Зеленский.
По его мнению, украинско-польские отношения нужно только укреплять, а любые проблемные вопросы следует пытаться решать более спокойно.
Переговоры с Туском
"Даже очень сложные вопросы мы решим, я в этом уверен. И хочу также сказать, что у нас была хорошая встреча с премьер-министром Польши. Спасибо, Дональд (Дональд Туск. - Ред.), за поддержку. Это будут взаимовыгодные отношения, основанные на уважении и важности безопасности в Европе", - добавил глава государства.
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