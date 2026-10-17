Відносини України та Польщі покращилися, ворог у нас один - Росія, - Зеленський

Останнім часом Україні вдалося покращити відносини з Польщею.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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Спільна протидія загрозі з боку РФ

"Я хочу сказати абсолютно відверто, що у нас дійсно покращились відносини з Польщею. Я дуже вдячний за це і Польщі, і нашим командам, і прем'єр-міністру, і вдячний народу Польщі за те, що підтримує Україну. Для нас дуже важливо зараз бути разом. Ворог один - Росія. І вона дуже занепокоєна тим, що у України і Польщі сильний союз", - зауважив Зеленський.

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На його думку, українсько-польські відносини треба тільки посилювати, а будь-які проблемні питання слід намагатися вирішувати спокійніше.

Перемовини з Туском

"Навіть дуже складні речі ми вирішимо, я впевнений в цьому. І хочу також сказати, що у нас була хороша зустріч з прем'єр-міністром Польщі. Дякую, Дональде (Дональд Туск. - Ред.), за підтримку. Це будуть двосторонньо вигідні відносини через повагу і через важливість безпеки в Європі", - додав глава держави.

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