Відносини України та Польщі покращилися, ворог у нас один - Росія, - Зеленський
Останнім часом Україні вдалося покращити відносини з Польщею.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування зі ЗМІ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Спільна протидія загрозі з боку РФ
"Я хочу сказати абсолютно відверто, що у нас дійсно покращились відносини з Польщею. Я дуже вдячний за це і Польщі, і нашим командам, і прем'єр-міністру, і вдячний народу Польщі за те, що підтримує Україну. Для нас дуже важливо зараз бути разом. Ворог один - Росія. І вона дуже занепокоєна тим, що у України і Польщі сильний союз", - зауважив Зеленський.
На його думку, українсько-польські відносини треба тільки посилювати, а будь-які проблемні питання слід намагатися вирішувати спокійніше.
Перемовини з Туском
"Навіть дуже складні речі ми вирішимо, я впевнений в цьому. І хочу також сказати, що у нас була хороша зустріч з прем'єр-міністром Польщі. Дякую, Дональде (Дональд Туск. - Ред.), за підтримку. Це будуть двосторонньо вигідні відносини через повагу і через важливість безпеки в Європі", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хороша зустріч, хороша розмова, це ні про що. Із розряду - дякую що не послали.