Мадяр не против транзита украинского зерна через Венгрию

Глава венгерского правительства Петер Мадяр заявил, что не видит препятствий для транзита украинского зерна через территорию Венгрии.

Об этом пишет Telex, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Как отмечается, во время пленарного заседания саммита ЕС в пятницу Владимир Зеленский обратился к Польше, Румынии, Словакии и Венгрии с просьбой разрешить Украине транспортировать зерно через их территории в страны Запада.

Мадьяр рассказал, что 3–4 года назад существовала хорошо отлаженная процедура, которая впоследствии перестала действовать. По его словам, президент Украины во время их личной встречи также отметил, что было бы большой помощью, если бы кукурузу можно было транспортировать в Западную Европу по железной дороге в опломбированных вагонах.

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"Я ответил, что пока речь идет исключительно о транзите через страну, никаких препятствий для этого, безусловно, нет", - сказал Мадяр.

Что предшествовало

16 октября президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадяр провели первую встречу, в ходе которой договорились о возобновлении совместной работы на различных уровнях и обмене визитами.

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