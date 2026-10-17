Мадяр не проти транзиту українського зерна через Угорщину

Глава угорського уряду Петер Мадяр заявив, що не бачить перешкод для транзиту українського зерна через територію Угорщини.

Про пише Telex, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначається, під час пленарного засідання саміту ЄС у п’ятницю Володимир Зеленський звернувся до Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини з проханням дозволити Україні транспортувати зерно через їхні території до країн Заходу.

Мадяр розповів, що 3-4 роки тому існувала добре налагоджена процедура, яка згодом припинила діяти. За його словами, президент України під час їхньої зустрічі віч-на-віч також зазначив, що було б великою допомогою, якби кукурудзу можна було б транспортувати до Західної Європи залізницею в опломбованих вагонах.

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"Я відповів, що доки йдеться виключно про транзит через країну, жодних перешкод для цього, безумовно, немає", - сказав Мадяр.

Що передувало

16 жовтня президент Володимир Зеленський та прем'єр Угорщини Петер Мадяр провели першу зустріч, під час якої домовилися про відновлення спільної роботи на різних рівнях та обмін візитами.

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