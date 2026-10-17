Чрезвычайные отключения введены в трех районах Киевщины, - ДТЭК

По распоряжению "Укрэнерго" в Фастовском, Бучанском и Обуховском районах введены экстренные отключения.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что в других районах действуют стабилизационные графики.

"Если у вас сейчас есть свет, пожалуйста, экономьте его как можно больше. Каждый выключенный прибор помогает сохранить баланс", - призвали в ДТЭК.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что ночью и утром враг атаковал ряд энергетических объектов в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях.

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