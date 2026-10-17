Екстрені відключення запроваджено в трьох районах Київщини, - ДТЕК

За командою "Укренерго" запроваджені екстрені відключення у Фастівському, Бучанському та Обухівському районах.

Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що в інших районах діють стабілізаційні графіки.

"Якщо у вас зараз є світло, будь ласка, споживайте його максимально ощадливо. Кожен вимкнений прилад допомагає втримати баланс", - закликали в ДТЕК.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що вночі та зранку ворог атакував низку енергетичних об'єктів у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях.

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