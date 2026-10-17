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Оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Днепре
Сегодня, 17 октября, российские войска нанесли удар по критически важной инфраструктуре города Днепра.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, погибших и раненых нет
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 17 октября российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Кривому Рогу с использованием баллистических и крылатых ракет.
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