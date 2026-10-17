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Новости Атака на Днепр
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Оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Днепре

РФ нанесла удар по Днепру

Сегодня, 17 октября, российские войска нанесли удар по критически важной инфраструктуре города Днепра.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, погибших и раненых нет

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Что предшествовало

Напомним, в ночь на 17 октября российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Кривому Рогу с использованием баллистических и крылатых ракет.

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Днепр (4844) обстрел (36212) Днепропетровская область (5810) Днепровский район (532)
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