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Новини Атака на Дніпро
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Окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Дніпрі

РФ ударила по Дніпру

Сьогодні, 17 жовтня, російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі міста Дніпро.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, загиблих та поранених немає

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Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Кривому Рогу із використанням балістичних ікрилатих ракет.

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Дніпро (3211) обстріл (37547) Дніпропетровська область (5375) Дніпровський район (543)
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