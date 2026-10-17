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Окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Дніпрі
Сьогодні, 17 жовтня, російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі міста Дніпро.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, загиблих та поранених немає
Що передувало
Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Кривому Рогу із використанням балістичних ікрилатих ракет.
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