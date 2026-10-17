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Офис Красного Креста поврежден в результате удара РФ по Херсону. ФОТОрепортаж
Сегодня в результате авиаудара российских войск был поврежден офис Корабельной районной организации Красного Креста в Херсоне.
Об этом сообщили в организации, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, на сегодняшний день уже 5 офисов организаций Красного Креста, которые располагались в Херсонском районе, подверглись разрушениям.
В организации добавили, что часть организаций переместилась и продолжает работу по поддержке населения, пострадавшего от боевых действий.
"Мы осуждаем нарушение норм международного гуманитарного права и отмечаем, что недопустимо препятствовать оказанию помощи пострадавшему гражданскому населению", - подчеркнули в Красном Кресте.
Последствия атаки
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