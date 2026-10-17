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Офіс Червоного Хреста пошкоджено внаслідок удару РФ по Херсону. ФОТОрепортаж
Сьогодні внаслідок авіаудару російських військ зазнав пошкодження офіс Корабельної районної організації Червоного Хреста в Херсоні.
Про це повідомили в організації, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, на сьогодні вже 5 офісів організацій Червоного Хреста, які розташовувалися в Херсонському районі, зазнали руйнувань.
В організації додали, що частина організацій релоковані і продовжують роботу щодо підтримки населення, яке потерпає від бойових дій.
"Ми засуджуємо порушення норм Міжнародного гуманітарного права і зазначаємо, що неприпустимо перешкоджати надавати допомогу постраждалому цивільному населенню", - наголосили в Червоному Хресті.
Наслідки атаки
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