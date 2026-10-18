Туск анонсировал свой визит в Китай

Премьер-министр Польши Дональд Туск совершит официальный визит в Китай до конца этого года.

Об этом он сообщил после двухдневного саммита Евросовета в Брюсселе, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

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Приглашение из Пекина и координация с ЕС

По словам Туска, во время саммита в Брюсселе он получил от Китая приглашение посетить эту страну. Он подтвердил свое намерение совершить визит до конца этого года.

"Для меня очень важно, чтобы вся Европа координировала свои действия в отношении Китая. Я ни в коем случае не позволю, чтобы Польша была каким-то "троянским конем" или, условно говоря, "пятой колонной" (Пекина, – ред.)", – заявил премьер Польши.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложил ему привлечь Китай к мирному процессу по прекращению войны РФ против Украины.

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