Туск анонсував свій візит до Китаю

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск здійснить офіційний візит до Китаю до кінця цього року.

Про це він повідомив після дводенного саміту Євроради у Брюсселі, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

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Запрошення з Пекіна та координація з ЄС

За словами Туска, під час саміту у Брюсселі він отримав від Китаю запрошення відвідати цю країну. Він підтвердив свій намір здійснити візит до кінця цього року.

"Мені дуже важливо, щоб уся Європа координувала свої дії щодо Китаю. Я в жодному разі не дозволю, щоб Польща була якимось "троянським конем" чи, умовно кажучи, "п’ятою колоною" (Пекіна, – ред.)", - заявив прем'єр Польщі.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом запропонував йому долучити Китай до мирного процесу щодо завершення війни РФ проти України.

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