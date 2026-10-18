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Новости Обстрелы Запорожья
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Россияне ударили в жилой дом в Запорожье: погибла 27-летняя женщина. ФОТО

В ночь на 18 октября российские оккупанты атаковали Запорожье. Произошло попадание в жилой дом, в результате чего погибла молодая женщина.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.

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Погибла женщина 

"В Запорожье произошло попадание в жилой дом. К сожалению, в результате вражеской атаки погибла 27-летняя женщина", — говорится в сообщении.

Информация о других пострадавших уточняется.

Как выглядят последствия

Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

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Запорожье (3270) Запорожская область (5004) атака (2284) жертва (382) Запорожский район (894)
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