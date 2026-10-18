Росіяни влучили в житловий будинок у Запоріжжі: загинула 27-річна жінка. ФОТО

У ніч на 18 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок, внаслідок чого загинула молода жінка.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.

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Загинула жінка

"У Запоріжжі є влучання у житловий будинок. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 27-річна жінка",- сказано в повідомленні.

Інформація про інших постраждалих уточнюється.

Наслідки

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