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Новини Обстріли Запоріжжя
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Росіяни влучили в житловий будинок у Запоріжжі: загинула 27-річна жінка. ФОТО

У ніч на 18 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок, внаслідок чого загинула молода жінка.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.

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Загинула жінка 

"У Запоріжжі є влучання у житловий будинок. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 27-річна жінка",- сказано в повідомленні.

Інформація про інших постраждалих уточнюється.

Наслідки

Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя

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