Самая большая угроза для фронта - некомпетентные решения и ложь в высшем руководстве. Нет изменений, которые ощутили бы в войсках, - Бутусов

Наибольшую угрозу для фронта в настоящее время представляют некомпетентные, непродуманные решения и ложь на высшем уровне управления боевыми действиями.

Об этом рассказал командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

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Бутусов заявил об отсутствии системных изменений на фронте

"Наибольшую угрозу для фронта представляют некомпетентные, неграмотные решения и ложь на высшем уровне управления боевыми действиями", — именно так он ответил на вопрос: "Что представляет большую угрозу для фронта — перебои в работе Starshield или прекращение обмена разведданными?"

По его словам, основная проблема — системные подходы к управлению войсками, распределению ресурсов, определению приоритетов и оценке результатов боевых действий.

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"В этом, к сожалению, изменений нет. Как раньше мы не понимали, почему и как распределяют людей и ресурсы, так не понимаем и сейчас. Как не было изменений в управлении войсками на оперативном и стратегическом уровнях, например у нас в Харьковской области, так нет и сейчас. Нет изменений, которые ощутили бы в войсках. На некоторых участках фронта они есть. Я положительно оценил решение о создании группировок войск "Центр" и "Азов". Это правильное, своевременное решение. Также положительно оцениваю то, что штурмовым полкам определили зоны ответственности в составе отдельных корпусов и перестали перебрасывать их по всему фронту. Это несколько конкретных удачных решений. Но на фронте таких остро необходимых решений — тысячи. К сожалению, изменения очень фрагментарны и касаются лишь некоторых участков", — отметил Бутусов.

Некомпетентность и искажение информации на высшем уровне наносят фронту больший ущерб, чем внешние факторы

"У нас ничего не изменилось: нам не дали сил и ресурсов, не дали резервов, не увеличили пополнение. Не стало лучше ни с обеспечением, ни с управлением, ни с организацией. Только добавили зону ответственности. И все. Ресурсами это никак не обеспечили. Корпусу "Хартия" добавили несколько десятков километров и не выделили ни одного человека для выполнения этих задач. Как это оценить? Это крайне странно. Наш штурмовой полк работает на многих участках, и везде мы своими действиями поддерживаем различные воинские части. Я вижу обстановку и вижу, что системных изменений в зоне ответственности, к сожалению, нет... Так вот, на нашем участке никаких изменений на земле нет вообще. Ноль", — добавляет он.

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По мнению Бутусова, для качественных изменений необходимо, чтобы командование прислушивалось к потребностям военных.