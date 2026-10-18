Найбільша загроза для фронту - некомпетентні рішення та брехня у вищому управлінні. Немає змін, які відчули б у військах, - Бутусов

Найбільшу загрозу для фронту наразі становлять некомпетентні, неграмотні рішення та брехня на вищому рівні управління бойовими діями.

Про це розповів командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

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Бутусов заявив про відсутність системних змін на фронті

"Найбільшу загрозу для фронту становлять некомпетентні, неграмотні рішення та брехня на вищому рівні управління бойовими діями", - саме так він відповів на питання - "Що є більшою загрозою для фронту - перебої в роботі Starshield чи припинення обміну розвідданими?"

За його словами, основна проблема - системні підходи до управління військами, розподілу ресурсів, визначення пріоритетів та оцінювання результатів бойових дій.

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"У цьому, на жаль, змін немає. Як раніше ми не розуміли, чому і як розподіляють людей та ресурси, так не розуміємо й зараз. Як не було змін в управлінні військами на оперативному та стратегічному рівнях, наприклад у нас на Харківщині, так немає й зараз. Немає змін, які відчули б у військах. На деяких ділянках фронту вони є. Я позитивно оцінив рішення про створення угруповань військ "Центр" і "Азов". Це правильне, своєчасне рішення. Також позитивно оцінюю те, що штурмовим полкам визначили смуги в складі окремих корпусів і припинили перекидати їх по всьому фронту. Це кілька конкретних вдалих рішень. Але на фронті таких гостро необхідних рішень - тисячі. На жаль, зміни дуже фрагментарні й стосуються лише деяких ділянок", - зазначив Бутусов.

Некомпетентність та викривлення інформації на вищому рівні шкодять фронту більше за зовнішні чинники

"У нас не змінилося нічого: нам не дали сил і ресурсів, не дали резервів, не збільшили поповнення. Не стало краще ані із забезпеченням, ані з управлінням, ані з організацією. Лише додали смугу відповідальності. І все. Ресурсами це ніяк не забезпечили. Корпусу "Хартія" додали кілька десятків кілометрів і не дали жодної людини для виконання цих завдань. Як це оцінити? Це максимально дивно. Наш штурмовий полк працює на багатьох ділянках, і всюди ми своїми діями підтримуємо різні військові частини. Я бачу обстановку й бачу, що системних змін у смузі, на жаль, немає... Так от, на нашій ділянці жодних змін на землі немає взагалі. Нуль", - додає він.

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На думку Бутусова, для якісних змін треба, щоб командування прислухалося до потреб військових.