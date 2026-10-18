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Россия атакует Украину вечером 18 октября: в ряде областей объявлена тревога (обновлено)
Вечером 18 октября продолжается российская атака. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов (обновленная информация)
В 23:51 - БпЛА из Черкасчины курсом на Переяслав (Киевщина). Группа БпЛА с юга Черниговщины в направлении Березани (Киевщина).
В 23:53 - Реактивный БпЛА из Ривненщины в направлении Волыни.
В 23:58 - Черниговщина: реактивный БпЛА мимо Славутича курсом на Киевщину.
В 23:59 - Реактивный БпЛА держит курс на Ковель.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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