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Новости Обстрелы Ривненщины Атаки РФ на бизнес
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Россияне атаковали производственное предприятие на Ривненщине

взрывы, дым

Вечером 18 октября враг атаковал одно из производственных предприятий в Ривненской области.

Об этом сообщил глава Ривненской ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.

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Предприятие приостановило работу 

"Одно из производственных предприятий Ривненской области стало мишенью для врага во время очередной атаки", — говорится в сообщении.

В результате атаки предприятие прекратило работу. 

Чиновник добавил, что люди не пострадали.

Движение реактивного дрона 

В 18:07 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного БпЛА курсом на Здолбунов/Ривно.

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