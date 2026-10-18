Россияне атаковали производственное предприятие на Ривненщине
Вечером 18 октября враг атаковал одно из производственных предприятий в Ривненской области.
Об этом сообщил глава Ривненской ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.
Предприятие приостановило работу
"Одно из производственных предприятий Ривненской области стало мишенью для врага во время очередной атаки", — говорится в сообщении.
В результате атаки предприятие прекратило работу.
Чиновник добавил, что люди не пострадали.
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