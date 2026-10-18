Росіяни атакували виробниче підприємство на Рівненщині
Ввечері 18 жовтня ворог атакував одне із виробничих підприємств на Рівненщині.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає Цензор.НЕТ.
Підприємство припинило роботу
"Одне з виробничих підприємств Рівненщини стало ціллю для ворога під час чергової атаки", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки підприємство припинило роботу.
Посадовець додав, що люди не постраждали.
Рух реактивного дрона
О 18:07 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного БпЛА курсом на Здолбунів/Рівне.
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