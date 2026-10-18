Росіяни атакували виробниче підприємство на Рівненщині

Ввечері 18 жовтня ворог атакував одне із виробничих підприємств на Рівненщині.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає Цензор.НЕТ.

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Підприємство припинило роботу

"Одне з виробничих підприємств Рівненщини стало ціллю для ворога під час чергової атаки", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки підприємство припинило роботу.

Посадовець додав, що люди не постраждали.

Рух реактивного дрона

О 18:07 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного БпЛА курсом на Здолбунів/Рівне.

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