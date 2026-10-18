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Росія атакує Україну вночі 19 жовтня: у низці областей оголосили тривогу (оновлено)
Вночі 19 жовтня триває російська атака. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів (оновлена інформація)
О 01:13 - БпЛА курсом на Кременчук.
О 01:30 - БпЛА над Кременчуцьким водосховищем у напрямку Черкас.
О 01:31 - Миколаївщина: БпЛА на Очаків з акваторії Чорного моря.
О 01:49 - Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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