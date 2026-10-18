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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну вночі 19 жовтня: у низці областей оголосили тривогу (оновлено)

Масована комбінована атака на Львівщину 7 лютого

Вночі 19 жовтня триває російська атака. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів (оновлена інформація) 

О 01:13 - БпЛА курсом на Кременчук.

О 01:30 - БпЛА над Кременчуцьким водосховищем у напрямку Черкас.

О 01:31 - Миколаївщина: БпЛА на Очаків з акваторії Чорного моря.

О 01:49 - Нові реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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