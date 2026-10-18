Удар по "Яндексу" значительно сократил активность российских ботов в отношении Израиля, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после ударов по дата-центрам российского "Яндекса" исчезла значительная часть онлайн-активности российских пользователей, направленной против его страны.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление Нетаньяху, опубликованное на YouTube-канале IsraeliPM.

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Нетаньяху оценил последствия ударов по "Яндексу"

По словам израильского премьера, после удара по российской компании "Яндекс" исчезло 60% онлайн-активности, которая, по его утверждению, была направлена против Израиля со стороны российских пользователей.

"В России произошел удар по компании "Яндекс". 60% онлайн-активности, которая была направлена против нас со стороны российских пользователей, исчезла", — подчеркнул Нетаньяху.

Он отметил, что этот случай показывает, какие возможности может дать такое воздействие. По словам премьера, Израиль также должен работать в этом направлении, несмотря на ограничения, связанные с демократическим устройством государства.

Нетаньяху добавил, что страна уже приступает к работе в этой сфере.

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