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Удар по "Яндексу" значительно сократил активность российских ботов в отношении Израиля, - Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху заявил о последствиях удара по дата-центру "Яндекса" в России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после ударов по дата-центрам российского "Яндекса" исчезла значительная часть онлайн-активности российских пользователей, направленной против его страны.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление Нетаньяху, опубликованное на YouTube-канале IsraeliPM.

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Нетаньяху оценил последствия ударов по "Яндексу"

По словам израильского премьера, после удара по российской компании "Яндекс" исчезло 60% онлайн-активности, которая, по его утверждению, была направлена против Израиля со стороны российских пользователей.

"В России произошел удар по компании "Яндекс". 60% онлайн-активности, которая была направлена против нас со стороны российских пользователей, исчезла", — подчеркнул Нетаньяху.

Он отметил, что этот случай показывает, какие возможности может дать такое воздействие. По словам премьера, Израиль также должен работать в этом направлении, несмотря на ограничения, связанные с демократическим устройством государства.

Нетаньяху добавил, что страна уже приступает к работе в этой сфере.

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Украина атаковала три дата-центра "Яндекса"

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что с 8 по 11 октября беспилотники атаковали три дата-центра "Яндекса". По их данным, замена поврежденного оборудования может занять не менее полугода.

Автор: 

Израиль (2304) Нетаньяху Биньямин (232) атака (2289) Яндекс (48)
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Топ комментарии
+27
Не таньяху думав, що його ганьба принесе мир. Мир принесе знищення росії.
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18.10.2026 20:40 Ответить
+21
Хоч могорич Мадяру постав.
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18.10.2026 20:39 Ответить
+16
Що там, іран? Вже не виробляє ракети і не розробляє ядерку?
хапай, "діда" на палку і айда на "красную площадь", під ручку з путіним...
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18.10.2026 20:37 Ответить

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