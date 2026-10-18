Удар по "Яндексу" значно скоротив активність російських ботів щодо Ізраїлю, - Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що після ударів по дата-центрах російського "Яндекса" зникла значна частина онлайн-активності російських користувачів, спрямованої проти його країни.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на виступ Нетаньягу, оприлюднений на YouTube-каналі IsraeliPM.

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Нетаньягу оцінив наслідки ударів по "Яндексу"

За словами ізраїльського прем’єра, після удару по російській компанії "Яндекс" зникло 60% онлайн-активності, яка, за його твердженням, діяла проти Ізраїлю з боку російських користувачів.

"У Росії стався приліт по компанії "Яндекс". 60% онлайн-активності, яка діяла проти нас від російських користувачів, зникла", — наголосив Нетаньягу.

Він зазначив, що цей випадок показує, які можливості може дати такий вплив. За словами прем’єра, Ізраїль також має працювати в цьому напрямку, попри обмеження, пов’язані з демократичним устроєм держави.

Нетаньягу додав, що країна вже починає роботу в цій сфері.

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