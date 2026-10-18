УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10053 відвідувача онлайн
Новини Удари по логістиці РФ
4 373 40

Удар по "Яндексу" значно скоротив активність російських ботів щодо Ізраїлю, - Нетаньягу

Беньямін Нетаньягу заявив про наслідки удару по дата-центру Яндексу в Росії

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що після ударів по дата-центрах російського "Яндекса" зникла значна частина онлайн-активності російських користувачів, спрямованої проти його країни.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на виступ Нетаньягу, оприлюднений на YouTube-каналі IsraeliPM.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нетаньягу оцінив наслідки ударів по "Яндексу"

За словами ізраїльського прем’єра, після удару по російській компанії "Яндекс" зникло 60% онлайн-активності, яка, за його твердженням, діяла проти Ізраїлю з боку російських користувачів.

"У Росії стався приліт по компанії "Яндекс". 60% онлайн-активності, яка діяла проти нас від російських користувачів, зникла", — наголосив Нетаньягу.

Він зазначив, що цей випадок показує, які можливості може дати такий вплив. За словами прем’єра, Ізраїль також має працювати в цьому напрямку, попри обмеження, пов’язані з демократичним устроєм держави.

Нетаньягу додав, що країна вже починає роботу в цій сфері.

Також читайте: Ізраїль отримує від України зразки російських дронів для вивчення та розробки засобів протидії

Україна атакувала три дата-центри "Яндекса"

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що з 8 по 11 жовтня безпілотники атакували три дата-центри "Яндекса". За їхніми даними, заміна пошкодженого обладнання може тривати щонайменше пів року.

Автор: 

Ізраїль (1802) Нетаньягу Беньямін (216) атака (2325) Яндекс (62)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Не таньяху думав, що його ганьба принесе мир. Мир принесе знищення росії.
показати весь коментар
18.10.2026 20:40 Відповісти
+21
Хоч могорич Мадяру постав.
показати весь коментар
18.10.2026 20:39 Відповісти
+16
Що там, іран? Вже не виробляє ракети і не розробляє ядерку?
хапай, "діда" на палку і айда на "красную площадь", під ручку з путіним...
показати весь коментар
18.10.2026 20:37 Відповісти

Завантаження...

 
 