Удар по "Яндексу" значно скоротив активність російських ботів щодо Ізраїлю, - Нетаньягу
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що після ударів по дата-центрах російського "Яндекса" зникла значна частина онлайн-активності російських користувачів, спрямованої проти його країни.
Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на виступ Нетаньягу, оприлюднений на YouTube-каналі IsraeliPM.
Нетаньягу оцінив наслідки ударів по "Яндексу"
За словами ізраїльського прем’єра, після удару по російській компанії "Яндекс" зникло 60% онлайн-активності, яка, за його твердженням, діяла проти Ізраїлю з боку російських користувачів.
"У Росії стався приліт по компанії "Яндекс". 60% онлайн-активності, яка діяла проти нас від російських користувачів, зникла", — наголосив Нетаньягу.
Він зазначив, що цей випадок показує, які можливості може дати такий вплив. За словами прем’єра, Ізраїль також має працювати в цьому напрямку, попри обмеження, пов’язані з демократичним устроєм держави.
Нетаньягу додав, що країна вже починає роботу в цій сфері.
Україна атакувала три дата-центри "Яндекса"
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що з 8 по 11 жовтня безпілотники атакували три дата-центри "Яндекса". За їхніми даними, заміна пошкодженого обладнання може тривати щонайменше пів року.
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