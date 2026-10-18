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Новости Протесты во Франции
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Трамп посоветовал Франции закрыть границы: "Иммиграция разрушила эту некогда великую страну"

трамп

Президент США Дональд Трамп связал массовые протесты во Франции с миграцией. Он считает, что стране следует "закрыть границы".

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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Трамп прокомментировал беспорядки во Франции

"Франция горит! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей, в сердцах которых царит ненависть, разрушила эту некогда великую страну", — написал глава Белого дома.

На фоне массовых протестов Трамп призвал Францию закрыть границы.

"Закройте границы и возьмите ситуацию под контроль, пока не стало слишком поздно", — добавил американский лидер.

пост Трампа

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Что предшествовало

Напомним, что в субботу, 17 октября, во Франции сотни тысяч людей вышли на протесты против удорожания жизни, роста цен на топливо, а также в поддержку требований лицеистов и студентов. Акции сопровождались столкновениями с полицией, погромами, поджогами и грабежами.

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Автор: 

США (30804) Франция (3886) Трамп Дональд (8462)
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Топ комментарии
+22
На жаль Трамп 100% правий. Аби подібна на Францію та ФРН доля з навалою диких бусурман не спіткала Україну
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18.10.2026 20:45 Ответить
+19
Нах закривати! - навпаки відкрити і викинути муслімів і *********** бо вони розвалять Францію - вже собори пускають за вітром
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18.10.2026 20:44 Ответить
+16
Тут він правий на 100 %
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18.10.2026 20:49 Ответить

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