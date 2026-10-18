Трамп посоветовал Франции закрыть границы: "Иммиграция разрушила эту некогда великую страну"
Президент США Дональд Трамп связал массовые протесты во Франции с миграцией. Он считает, что стране следует "закрыть границы".
Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Трамп прокомментировал беспорядки во Франции
"Франция горит! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей, в сердцах которых царит ненависть, разрушила эту некогда великую страну", — написал глава Белого дома.
На фоне массовых протестов Трамп призвал Францию закрыть границы.
"Закройте границы и возьмите ситуацию под контроль, пока не стало слишком поздно", — добавил американский лидер.
Что предшествовало
Напомним, что в субботу, 17 октября, во Франции сотни тысяч людей вышли на протесты против удорожания жизни, роста цен на топливо, а также в поддержку требований лицеистов и студентов. Акции сопровождались столкновениями с полицией, погромами, поджогами и грабежами.
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