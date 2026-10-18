Трамп порадив Франції закрити кордони: "Імміграція зруйнувала цю колись велику країну"

Президент США Дональд Трамп пов’язав масштабні протести у Франції з міграцією. Він вважає, що країні варто "закрити кордони".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Трамп прокоментував заворушення у Франції

"Франція палає! Імміграція людей із зовсім іншого світу, людей, у серцях яких панує ненависть, зруйнувала цю колись велику країну",- написав глава Білого дому.

На тлі масових протестів Трамп закликав Францію закрити кордони.

"Закрийте кордони та візьміть ситуацію під контроль, поки не стало занадто пізно",- додав американський лідер.

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Що передувало

Нагадаємо, що в суботу, 17 жовтня, у Франції сотні тисяч людей вийшли на протести проти здорожчання вартості життя, зростання цін на пальне, а також на підтримку вимог ліцеїстів і студентів. Акції супроводжувалися сутичками з поліцією, погромами, підпалами та пограбуваннями.

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