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Нетаньяху получил "безоговорочную поддержку" Трампа накануне выборов в Кнессет

Дональд Трамп выразил поддержку премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне парламентских выборов в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в социальной сети Truth Social.

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Трамп назвал Нетаньяху сильным партнером

В воскресенье, 18 октября, Трамп положительно оценил работу Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля. Он назвал его "премьером-воином и партнером в борьбе с Исламской Республикой Иран и в вопросах мира".

По словам президента США, Нетаньяху выдержал сложное давление и сохранил свою силу.

"Я наблюдал за Биби в самые сложные времена. Обычные мужчины или женщины в таких ситуациях сломались бы под давлением — но Биби не сломался, он на самом деле стал сильнее и сохраняет ту же силу и сегодня", — написал Трамп.

Он также отметил, что именно такого партнера Соединенные Штаты хотят видеть в Израиле, для которого, по его словам, сделали многое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по "Яндексу" значительно сократил активность российских ботов в отношении Израиля, - Нетаньяху

Президент США поддержал Нетаньяху перед выборами

Трамп подчеркнул, что его пост является проявлением "полной и безоговорочной поддержки" Нетаньяху в предстоящей предвыборной кампании на пост премьер-министра Израиля.

Выборы в израильский Кнессет, парламент страны, запланированы на 27 октября.

Автор: 

выборы (24433) Израиль (2304) Нетаньяху Биньямин (232) Трамп Дональд (8462)
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Топ комментарии
+44
Значить все.Зливай воду Бібі.Він вже так Орбана підтримав.
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18.10.2026 21:24 Ответить
+24
усі кого трампон підтримує
програють
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18.10.2026 21:24 Ответить
+19
для Нетаньяху 3,14здєц підкрався разом з американським "тромбом" Орбан бабіш і ще де які "членососи "трампа і куйла " не дадуть збрехати...
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18.10.2026 21:25 Ответить

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