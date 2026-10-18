Нетаньяху получил "безоговорочную поддержку" Трампа накануне выборов в Кнессет

Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне парламентских выборов в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в социальной сети Truth Social.

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Трамп назвал Нетаньяху сильным партнером

В воскресенье, 18 октября, Трамп положительно оценил работу Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля. Он назвал его "премьером-воином и партнером в борьбе с Исламской Республикой Иран и в вопросах мира".

По словам президента США, Нетаньяху выдержал сложное давление и сохранил свою силу.

"Я наблюдал за Биби в самые сложные времена. Обычные мужчины или женщины в таких ситуациях сломались бы под давлением — но Биби не сломался, он на самом деле стал сильнее и сохраняет ту же силу и сегодня", — написал Трамп.

Он также отметил, что именно такого партнера Соединенные Штаты хотят видеть в Израиле, для которого, по его словам, сделали многое.

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Президент США поддержал Нетаньяху перед выборами

Трамп подчеркнул, что его пост является проявлением "полной и безоговорочной поддержки" Нетаньяху в предстоящей предвыборной кампании на пост премьер-министра Израиля.

Выборы в израильский Кнессет, парламент страны, запланированы на 27 октября.