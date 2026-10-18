Нетаньягу отримав "беззастережну підтримку" Трампа напередодні виборів до Кнесету

Президент США Дональд Трамп заявив про повну підтримку прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу напередодні парламентських виборів у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Трампа в соцмережі Truth Social.

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Трамп назвав Нетаньягу сильним партнером

У неділю, 18 жовтня, Трамп позитивно оцінив роботу Нетаньягу на посаді прем’єр-міністра Ізраїлю. Він назвав його "прем’єром-воїном і партнером у боротьбі з Ісламською Республікою Іран та в питаннях миру".

За словами президента США, Нетаньягу витримав складний тиск і зберіг свою силу.

"Я спостерігав за Бібі в найскладніші часи. Звичайні чоловіки чи жінки в таких ситуаціях зламалися б під тиском — але Бібі не зламався, він насправді став сильнішим і зберігає ту саму силу й сьогодні", — написав Трамп.

Він також зазначив, що саме такого партнера Сполучені Штати хочуть бачити в Ізраїлі, для якого, за його словами, зробили багато.

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Президент США підтримав Нетаньягу перед виборами

Трамп наголосив, що його допис є виявом "повної та беззастережної підтримки" Нетаньягу в майбутній передвиборчій кампанії на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю.

Вибори до ізраїльського Кнесету, парламенту країни, заплановані на 27 жовтня.