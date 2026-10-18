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Нетаньягу отримав "беззастережну підтримку" Трампа напередодні виборів до Кнесету

Дональд Трамп висловив підтримку прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу

Президент США Дональд Трамп заявив про повну підтримку прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу напередодні парламентських виборів у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Трампа в соцмережі Truth Social.

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Трамп назвав Нетаньягу сильним партнером

У неділю, 18 жовтня, Трамп позитивно оцінив роботу Нетаньягу на посаді прем’єр-міністра Ізраїлю. Він назвав його "прем’єром-воїном і партнером у боротьбі з Ісламською Республікою Іран та в питаннях миру".

За словами президента США, Нетаньягу витримав складний тиск і зберіг свою силу.

"Я спостерігав за Бібі в найскладніші часи. Звичайні чоловіки чи жінки в таких ситуаціях зламалися б під тиском — але Бібі не зламався, він насправді став сильнішим і зберігає ту саму силу й сьогодні", — написав Трамп.

Він також зазначив, що саме такого партнера Сполучені Штати хочуть бачити в Ізраїлі, для якого, за його словами, зробили багато.

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Президент США підтримав Нетаньягу перед виборами

Трамп наголосив, що його допис є виявом "повної та беззастережної підтримки" Нетаньягу в майбутній передвиборчій кампанії на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю.

Вибори до ізраїльського Кнесету, парламенту країни, заплановані на 27 жовтня.

Автор: 

вибори (6277) Ізраїль (1802) Нетаньягу Беньямін (216) Трамп Дональд (8502)
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Топ коментарі
+44
Значить все.Зливай воду Бібі.Він вже так Орбана підтримав.
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18.10.2026 21:24 Відповісти
+24
усі кого трампон підтримує
програють
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18.10.2026 21:24 Відповісти
+19
для Нетаньяху 3,14здєц підкрався разом з американським "тромбом" Орбан бабіш і ще де які "членососи "трампа і куйла " не дадуть збрехати...
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18.10.2026 21:25 Відповісти

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