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Новости Помощь ветеранам от бизнеса
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Почему ветеранов то идеализируют, то демонизируют? ВИДЕО

Ветераны вернутся и наведут порядок — это удобная надежда. Но кто обеспечит им реабилитацию, работу и возможность жить самостоятельно? Почему уважение к защитникам так часто заканчивается там, где начинаются конкретные потребности?

Гости выпуска:

  • Богдан Ференс, основатель социал-демократической платформы, координатор инициативы по поддержке незрячих ветеранов "Свет внутри":
  • Игорь Токар, офицер 412-й бригады "Nemesis".

В подкасте "Ветераны и политика" Марина Данилюк-Ярмолаева, Богдан Ференс и Игорь Токар говорят о ветеранах в политике, стереотипах работодателей и поддержке после ранений. Отдельно — истории незрячих ветеранов: белая трость, помощь сослуживцев, новые профессии и семьи.

Что должно измениться, чтобы возвращение к гражданской жизни не зависело от случайной встречи или возможностей родных?

Подкаст создан при поддержке Westminster Foundation for Democracy (WFD).

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Выборы без военных: почему голосование еще не означает демократию. ВИДЕО

Автор: 

ветераны (1263) военнослужащие (6972) Данилюк-Ярмолаева Марина (526)
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Топ комментарии
+5
Утилізація ветеранів вигідна нинішньому владному вертепу в усіх сенсах: і платити меньше, і за дупу свою не так страшно. А кого не утилізують, того дискредитують. Бо через тцк деякі військові вже стидаються в однострої ходити вулицями рідних міст.
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18.10.2026 22:41 Ответить
+4
При совке ветераны СМЕРША и НКВД ходили по школам и рассказывали как они защищали родину. В новой Украине видимо это будут делать ветераны ТЦК и пограничники с берегов Тисы 😁
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18.10.2026 23:33 Ответить
+3
Коли повернувся з совєцької армії в 1985 то привіз звідти свою хебешку тільки для того щоб витирати об неї ноги перед входом до квартири. Ходити в однострої жодна притомна цивільна людина після армії не стане. Стосовно загрозу діючому режиму від ветеранів також міф. Згадайте афганців. Основна маса тупо спивалася, а інша подалась в кримінал та "кооперацію" і майже ніхто не займався політичним реформуванням та вимаганням від влади чогось.
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18.10.2026 23:00 Ответить

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