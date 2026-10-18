Почему ветеранов то идеализируют, то демонизируют? ВИДЕО

Ветераны вернутся и наведут порядок — это удобная надежда. Но кто обеспечит им реабилитацию, работу и возможность жить самостоятельно? Почему уважение к защитникам так часто заканчивается там, где начинаются конкретные потребности?

Гости выпуска:

Богдан Ференс, основатель социал-демократической платформы, координатор инициативы по поддержке незрячих ветеранов "Свет внутри":

Игорь Токар, офицер 412-й бригады "Nemesis".

В подкасте "Ветераны и политика" Марина Данилюк-Ярмолаева, Богдан Ференс и Игорь Токар говорят о ветеранах в политике, стереотипах работодателей и поддержке после ранений. Отдельно — истории незрячих ветеранов: белая трость, помощь сослуживцев, новые профессии и семьи.

Что должно измениться, чтобы возвращение к гражданской жизни не зависело от случайной встречи или возможностей родных?

Подкаст создан при поддержке Westminster Foundation for Democracy (WFD).

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