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Новини Допомога ветеранам
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Чому ветеранів то ідеалізують, то демонізують? ВIДЕО

Ветерани повернуться й наведуть лад — зручне очікування. Але хто забезпечить їм реабілітацію, роботу й можливість жити самостійно? Чому повага до захисників так часто закінчується там, де починаються конкретні потреби?

Гості випуску:

  • Богдан Ференс, засновник соціал-демократичної платформи, координатор ініціативи з підтримки незрячих ветеранів "Світло всередині":
  • Ігор Токар, офіцер 412 бригади "Nemesis".

У подкасті "Ветерани і політика" Марина Данилюк-Ярмолаєва, Богдан Ференс та Ігор Токар говорять про ветеранів у політиці, стереотипи роботодавців і підтримку після поранень. Окремо — історії незрячих ветеранів: біла тростина, допомога побратимів, нові професії та сім’ї.

Що має змінитися, щоб повернення до цивільного життя не залежало від випадкової зустрічі чи можливостей рідних?

Подкаст створено за підтримки Westminster Foundation for Democracy (WFD).

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Автор: 

ветерани (1217) військовослужбовці (5370) Данилюк-Ярмолаєва Марина (530)
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Топ коментарі
+5
Утилізація ветеранів вигідна нинішньому владному вертепу в усіх сенсах: і платити меньше, і за дупу свою не так страшно. А кого не утилізують, того дискредитують. Бо через тцк деякі військові вже стидаються в однострої ходити вулицями рідних міст.
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18.10.2026 22:41 Відповісти
+4
При совке ветераны СМЕРША и НКВД ходили по школам и рассказывали как они защищали родину. В новой Украине видимо это будут делать ветераны ТЦК и пограничники с берегов Тисы 😁
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18.10.2026 23:33 Відповісти
+3
Коли повернувся з совєцької армії в 1985 то привіз звідти свою хебешку тільки для того щоб витирати об неї ноги перед входом до квартири. Ходити в однострої жодна притомна цивільна людина після армії не стане. Стосовно загрозу діючому режиму від ветеранів також міф. Згадайте афганців. Основна маса тупо спивалася, а інша подалась в кримінал та "кооперацію" і майже ніхто не займався політичним реформуванням та вимаганням від влади чогось.
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18.10.2026 23:00 Відповісти

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