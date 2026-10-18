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Чому ветеранів то ідеалізують, то демонізують? ВIДЕО
Ветерани повернуться й наведуть лад — зручне очікування. Але хто забезпечить їм реабілітацію, роботу й можливість жити самостійно? Чому повага до захисників так часто закінчується там, де починаються конкретні потреби?
Гості випуску:
- Богдан Ференс, засновник соціал-демократичної платформи, координатор ініціативи з підтримки незрячих ветеранів "Світло всередині":
- Ігор Токар, офіцер 412 бригади "Nemesis".
У подкасті "Ветерани і політика" Марина Данилюк-Ярмолаєва, Богдан Ференс та Ігор Токар говорять про ветеранів у політиці, стереотипи роботодавців і підтримку після поранень. Окремо — історії незрячих ветеранів: біла тростина, допомога побратимів, нові професії та сім’ї.
Що має змінитися, щоб повернення до цивільного життя не залежало від випадкової зустрічі чи можливостей рідних?
Подкаст створено за підтримки Westminster Foundation for Democracy (WFD).
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Топ коментарі
+5 Виталий Базик
показати весь коментар18.10.2026 22:41 Відповісти Посилання
+4 buddy guy
показати весь коментар18.10.2026 23:33 Відповісти Посилання
+3 НБ
показати весь коментар18.10.2026 23:00 Відповісти Посилання
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