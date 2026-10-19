204 боя за сутки на фронте: наиболее ожесточенные бои - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки, 18 октября, на фронте было зафиксировано 204 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанёс один ракетный удар и совершил 82 авиаудара, в ходе которых сбросил 273 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики задействовали 9154 дрона-камикадзе и осуществили 3050 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 19 - с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсаловка, Коренок, Товстодубово, Суходол, Марьино, Новая Сечь, Малая Корчаковка, Пустогород, Рогизное, Яструбщина, Нескучное, Андреевка, Садки, Кондратовка, Храповщина, Алексеевка, Козачее, Уланово, Потаповка, Искрисковщина, Лужки, Корчаковка, Новоконстантиновка, Могрица, Шпиль Сумской области. Авиаударам подверглись населенные пункты Пустогород, Кореньок, Вакаловщина, Писаревка, Могрица.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по району скопления живой силы противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 2100 человек. Также были уничтожены четыре боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы, три средства ПВО, шесть наземных робототехнических комплексов, 1636 беспилотных летательных аппаратов, 332 единицы автомобильной техники и три единицы специальной техники противника.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор провел три штурмовые операции, нанес два авиационных удара с применением шести кассетных бомб, осуществил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из них - с применением РСЗО.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили две атаки противника. Захватчики атаковали в сторону Графского.

На Купянском направлении враг 11 раз пытался улучшить свое положение, проводя наступательные действия в сторону Купянска и Радьковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в районе Заречного и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в районе Кривой Луки.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 21 атаку. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону населенных пунктов Роскошное, Николайполье и Новогригоровка.

"Тридцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Матяшево, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Вольное, Новый Донбасс, Светлое, Доброполье, Мирное, Сергеевка, Филия", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении враг один раз штурмовал в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка, Терноватое, Воздвижевка, Гиркое, Новоселовка и Чаривное.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал в районе Плавней.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.