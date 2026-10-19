Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 2100 оккупантов! Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 567 160 человек, 12 416 танков, 51 317 артиллерийских систем, 25 565 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 567 160 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.26 ориентировочно составляют (в скобках указаны потери за последние сутки):
- личный состав — около 1 567 160 (+2 100) человек (раненых и уничтоженных);
- танки — 12 416 единиц;
- боевые бронированные машины — 25 565 (+4) единиц;
- артиллерийские системы — 51 317 (+24) единиц;
- РСЗО — 2 224 единицы;
- средства ПВО — 1 714 (+3) единиц;
- самолеты — 449 единиц;
- вертолеты — 356 единиц;
- наземные робототехнические комплексы — 2 974 (+6) единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 569 994 (+1 636) единицы;
- крылатые ракеты — 5 134 единицы;
- корабли и катера — 35 единиц;
- подводные лодки — 2 единицы;
- автомобильная техника и автоцистерны — 164 578 (+332) единиц;
- специальная техника — 4 838 (+3) единиц.
"Силы обороны Украины систематически уничтожают личный состав, вооружение, военную технику и средства обеспечения противника. Это ослабляет его наступательные возможности, затрудняет пополнение ресурсов и обеспечение войск и уменьшает возможности России продолжать вооруженную агрессию против Украины", - отмечают в Генштабе.
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372 одиниці знищеної техніки та 2100!!!! чумардосів за день.
НРК, спецтехніка та логістика норм, ППО супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам ґрати. Переможемо.
P.s. 1 567 000 це більше ніж все сільське населення Республіки Башкортостан.