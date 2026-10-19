Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 2100 оккупантов! Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 567 160 человек, 12 416 танков, 51 317 артиллерийских систем, 25 565 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 567 160 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.26 ориентировочно составляют (в скобках указаны потери за последние сутки):

личный состав — около 1 567 160 (+2 100) человек (раненых и уничтоженных);

танки — 12 416 единиц;

боевые бронированные машины — 25 565 (+4) единиц;

артиллерийские системы — 51 317 (+24) единиц;

РСЗО — 2 224 единицы;

средства ПВО — 1 714 (+3) единиц;

самолеты — 449 единиц;

вертолеты — 356 единиц;

наземные робототехнические комплексы — 2 974 (+6) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 569 994 (+1 636) единицы;

крылатые ракеты — 5 134 единицы;

корабли и катера — 35 единиц;

подводные лодки — 2 единицы;

автомобильная техника и автоцистерны — 164 578 (+332) единиц;

специальная техника — 4 838 (+3) единиц.

"Силы обороны Украины систематически уничтожают личный состав, вооружение, военную технику и средства обеспечения противника. Это ослабляет его наступательные возможности, затрудняет пополнение ресурсов и обеспечение войск и уменьшает возможности России продолжать вооруженную агрессию против Украины", - отмечают в Генштабе.

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