Новий рекорд ЗСУ: за добу - 2100 окупантів! Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 567 160 осіб, 12 416 танків, 51 317 артсистем, 25 565 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 567 160 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.26 орієнтовно становлять (у дужках зазначено втрати за минулу добу):
- особового складу - близько 1 567 160 (+2 100) осіб (поранено та ліквідовано);
- Танки: 12 416
- Бойові броньовані машини: 25 565 (+4)
- Артилерійські системи: 51 317 (+24)
- РСЗВ: 2 224
- Засоби ППО: 1 714 (+3)
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356
- Наземні робототехнічні комплекси: 2 974 (+6)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 569 994 (+1 636)
- Крилаті ракети: 5 134
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 578 (+332)
- Спеціальна техніка: 4 838 (+3)
"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України", - наголошують у Генштабі.
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372 одиниці знищеної техніки та 2100!!!! чумардосів за день.
НРК, спецтехніка та логістика норм, ППО супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам ґрати. Переможемо.
P.s. 1 567 000 це більше ніж все сільське населення Республіки Башкортостан.