Новий рекорд ЗСУ: за добу - 2100 окупантів! Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 567 160 осіб, 12 416 танків, 51 317 артсистем, 25 565 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 567 160 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.26 орієнтовно становлять (у дужках зазначено втрати за минулу добу):

особового складу - близько 1 567 160 (+2 100) осіб (поранено та ліквідовано);

Танки: 12 416

Бойові броньовані машини: 25 565 (+4)

Артилерійські системи: 51 317 (+24)

РСЗВ: 2 224

Засоби ППО: 1 714 (+3)

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Наземні робототехнічні комплекси: 2 974 (+6)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 569 994 (+1 636)

Крилаті ракети: 5 134

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 578 (+332)

Спеціальна техніка: 4 838 (+3)

"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України", - наголошують у Генштабі.

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