УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15556 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
4 760 21

Новий рекорд ЗСУ: за добу - 2100 окупантів! Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 567 160 осіб, 12 416 танків, 51 317 артсистем, 25 565 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Middle-strike ССО знищили ключові об’єкти противника в Криму та на Запоріжжі

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 567 160 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.26 орієнтовно становлять (у дужках зазначено втрати за минулу добу):

  • особового складу - близько 1 567 160 (+2 100) осіб (поранено та ліквідовано);
  • Танки: 12 416
  • Бойові броньовані машини: 25 565 (+4)
  • Артилерійські системи: 51 317 (+24)
  • РСЗВ: 2 224
  • Засоби ППО: 1 714 (+3)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356
  • Наземні робототехнічні комплекси: 2 974 (+6)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 569 994 (+1 636)
  • Крилаті ракети: 5 134
  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2
  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 578 (+332)
  • Спеціальна техніка: 4 838 (+3)

втрати ворога на ранок 19 жовтня

"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України", - наголошують у Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 173 боєзіткнення: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку, - Генштаб

Автор: 

армія рф (22656) Генштаб ЗС (9182) ліквідація (4662) знищення (11357)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Минув 4625! день москальсько-української війни.
372 одиниці знищеної техніки та 2100!!!! чумардосів за день.
НРК, спецтехніка та логістика норм, ППО супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам ґрати. Переможемо.

P.s. 1 567 000 це більше ніж все сільське населення Республіки Башкортостан.
показати весь коментар
19.10.2026 08:27 Відповісти
+16
показати весь коментар
19.10.2026 07:30 Відповісти
+13
2100 кацапорил, хороша цифра, але бажаю щоб ВСІ !
показати весь коментар
19.10.2026 08:27 Відповісти

Завантаження...

 
 