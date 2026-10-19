Зеленский проиграл бы Залужному во втором туре президентских выборов, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, Владимир Зеленский набрал бы 29 % голосов в первом туре, а Валерий Залужный - 21 %. При этом во втором туре Залужный победил бы действующего главу государства.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Нью Имидж Маркетинг Групп" при поддержке "Деловой столицы", сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, если бы президентские выборы состоялись завтра, то в первом туре победу одержал бы действующий глава государства Зеленский с результатом в 29%.

Вместе с ним во второй тур вышел бы Залужный с результатом 21%. Петр Порошенко получил бы 9,6%.

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Далее с одинаковым результатом 5,8% идут Михаил Федоров, Андрей Билецкий и Кирилл Буданов. За ними - Алексей Гончаренко, который в президентской гонке набирает 5,1%, и Дмитрий Разумков с 4,7%.

В то же время во втором туре Зеленский проиграл бы Залужному, но победил бы Федорова и Порошенко.

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Методология

Опрос проводился 6–12 октября 2026 года. В нем приняли участие 1200 респондентов, погрешность не превышает 2,9%.

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