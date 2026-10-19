Зеленский проиграл бы Залужному во втором туре президентских выборов, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, Владимир Зеленский набрал бы 29 % голосов в первом туре, а Валерий Залужный - 21 %. При этом во втором туре Залужный победил бы действующего главу государства.
Об этом свидетельствуют данные опроса "Нью Имидж Маркетинг Групп" при поддержке "Деловой столицы", сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, если бы президентские выборы состоялись завтра, то в первом туре победу одержал бы действующий глава государства Зеленский с результатом в 29%.
Вместе с ним во второй тур вышел бы Залужный с результатом 21%. Петр Порошенко получил бы 9,6%.
Далее с одинаковым результатом 5,8% идут Михаил Федоров, Андрей Билецкий и Кирилл Буданов. За ними - Алексей Гончаренко, который в президентской гонке набирает 5,1%, и Дмитрий Разумков с 4,7%.
В то же время во втором туре Зеленский проиграл бы Залужному, но победил бы Федорова и Порошенко.
Методология
Опрос проводился 6–12 октября 2026 года. В нем приняли участие 1200 респондентов, погрешность не превышает 2,9%.
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