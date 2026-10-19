Зеленський програв би Залужному у другому турі виборів президента, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, Володимир Зеленський набрав би 29% голосів у першому турі, а Валерій Залужний - 21%. Водночас у другому турі Залужний переміг би чинного главу держави.

Про це свідчать дані опитування "Нью Імідж Маркетинг Груп" за підтримки "Ділової столиці", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, якби вибори президента відбулися завтра, то в першому турі перемогу здобув чинний глава держави Зеленський із результатом у 29%.

Разом з ним в другий тур вийшов би Залужний з результатом 21%. Петро Порошенко отримав би 9,6%.

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Далі з однаковим результатом 5,8% ідуть Михайло Федоров, Андрій Білецький та Кирило Буданов. Після них - Олексій Гончаренко, який в президентській гонці набирає 5,1%, та Дмитро Разумков із 4,7%.

Водночас у другому турі Зеленський програв би Залужному, але виграв би у Федорова та Порошенка.

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Методологія

Опитування проводилося 6-12 жовтня 2026 року. У ньому взяли участь 1200 респондентів, похибка не перевищує 2,9%.

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