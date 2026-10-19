Зеленський програв би Залужному у другому турі виборів президента, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, Володимир Зеленський набрав би 29% голосів у першому турі, а Валерій Залужний - 21%. Водночас у другому турі Залужний переміг би чинного главу держави.
Про це свідчать дані опитування "Нью Імідж Маркетинг Груп" за підтримки "Ділової столиці", інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, якби вибори президента відбулися завтра, то в першому турі перемогу здобув чинний глава держави Зеленський із результатом у 29%.
Разом з ним в другий тур вийшов би Залужний з результатом 21%. Петро Порошенко отримав би 9,6%.
Далі з однаковим результатом 5,8% ідуть Михайло Федоров, Андрій Білецький та Кирило Буданов. Після них - Олексій Гончаренко, який в президентській гонці набирає 5,1%, та Дмитро Разумков із 4,7%.
Водночас у другому турі Зеленський програв би Залужному, але виграв би у Федорова та Порошенка.
Методологія
Опитування проводилося 6-12 жовтня 2026 року. У ньому взяли участь 1200 респондентів, похибка не перевищує 2,9%.
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