УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13146 відвідувачів онлайн
Новини Опитування про Зеленського Вибори в Україні
3 311 86

Зеленський програв би Залужному у другому турі виборів президента, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Повоєнні вибори: у другому турі Залужний переміг би Зеленського

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, Володимир Зеленський набрав би 29% голосів у першому турі, а Валерій Залужний - 21%. Водночас у другому турі Залужний переміг би чинного главу держави.

Про це свідчать дані опитування  "Нью Імідж Маркетинг Груп" за підтримки "Ділової столиці", інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, якби вибори президента відбулися завтра, то в першому турі перемогу здобув чинний глава держави Зеленський із результатом у 29%.

Разом з ним в другий тур вийшов би Залужний з результатом 21%. Петро Порошенко отримав би 9,6%.

Повоєнні вибори: у другому турі Залужний переміг би Зеленського

Читайте: 53% українців проти того, щоб Зеленський балотувався на другий термін, - опитування. ФОТО

Далі з однаковим результатом 5,8% ідуть Михайло Федоров, Андрій Білецький та Кирило Буданов. Після них - Олексій Гончаренко, який в президентській гонці набирає 5,1%, та Дмитро Разумков із 4,7%.

Водночас у другому турі Зеленський програв би Залужному, але виграв би у Федорова та Порошенка.

Також читайте: 48% українців підтримують створення коаліції національної єдності та Уряду національного порятунку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося 6-12 жовтня 2026 року. У ньому взяли участь 1200 респондентів, похибка не перевищує 2,9%.

Читайте: 62% українців готові терпіти війну, скільки знадобиться, - опитування. ФОТО

Автор: 

вибори (6275) Зеленський Володимир (27414) опитування (2051) Залужний Валерій (852)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Зеленський програє післявоєнні вибори будь-кому, це і так ясно, тож всі ці "опитування" просто дурно потрачені гроші 🤔
показати весь коментар
19.10.2026 11:45 Відповісти
+11
Скільки потрібно обісцяти голови тупого населення мішками з грошима, скільки потрібно юзіків та іншого непотрібу, скільки потрібно сейфів з мільярдами щоб щось помінялось ?
показати весь коментар
19.10.2026 11:43 Відповісти
+8
Чому ж з двох? Он ще Усик і Бойко є в списку.
показати весь коментар
19.10.2026 11:43 Відповісти

Завантаження...

 
 