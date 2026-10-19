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Новости Смерть украинца в Польше
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20-летний украинец погиб после падения с 13-го этажа в Варшаве: полиция не обнаружила признаков преступления

В Варшаве погиб молодой украинец после падения с многоэтажного здания

В столице Польши погиб 20-летний гражданин Украины, выпавший из окна 13-го этажа жилого дома. По предварительным выводам польской полиции, обстоятельства трагедии не указывают на совершение преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Fakt.

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Инцидент произошел в воскресенье, 18 октября, около 12:00 на улице Бели Бартока в районе Урсинув в Варшаве.

После падения молодого человека на место прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Медики пытались реанимировать украинца, однако спасти его не удалось.

По информации польского издания, правоохранители предварительно рассматривают версию самоубийства.

"По результатам наших предварительных выводов, это дело не носит уголовного характера. Речь идет о человеке, который переживал эмоциональный кризис", — сообщили в полиции.

Имя погибшего и регион Украины, откуда он родом, не разглашаются. Окончательные обстоятельства его смерти пока не установлены.

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