20-річний українець загинув після падіння з 13-го поверху у Варшаві: поліція не виявила ознак злочину

У столиці Польщі загинув 20-річний громадянин України, який випав із вікна 13-го поверху житлового будинку. За попередніми висновками польської поліції, обставини трагедії не вказують на вчинення злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Fakt.

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Подія сталася у неділю, 18 жовтня, близько 12:00 на вулиці Белі Бартока в районі Урсинув у Варшаві.

Після падіння молодого чоловіка на місце прибули поліцейські та бригада швидкої допомоги. Медики намагалися реанімувати українця, проте врятувати його не вдалося.

За інформацією польського видання, правоохоронці попередньо розглядають версію самогубства.

"За результатами наших попередніх висновків, ця справа не має кримінального характеру. Йдеться про людину, яка переживала емоційну кризу", – повідомили в поліції.

Ім'я загиблого та регіон України, звідки він походив, не розголошують. Остаточні обставини його смерті наразі не встановлені.

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