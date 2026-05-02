Українця знайшли вбитим у Польщі: затримано 21-річного підозрюваного

У Польщі в місті Яроцин 1 травня виявили мертвим 35-річного громадянина України. Уночі за підозрою у причетності до злочину поліція затримала 21-річного українця.

Про це повідомляє TVP, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що вночі перехожий помітив молодого чоловіка, який лежав на тротуарі на вулиці Замковій у калюжі крові і не подавав ознак життя.

На місце події прибули поліція та бригада швидкої допомоги. Лікар констатував смерть чоловіка, який дістав смертельне поранення гострим предметом.

Повідомляється, що поліцейські швидко встановили особу жертви, ним виявився 35-річний українець, який проживав у Яроцинському районі. Слідчі вважають, що його було вбито, однак причина та обставини з’ясовуються.

Також читайте: Тіло українця виявили в готелі у Кракові, поліція з’ясовує обставини загибелі

Затримання підозрюваного

Тієї ж ночі правоохоронці заарештували 21-річного українця, який також проживав у Яроцинському районі. Цьому допомогли, зокрема, записи з камер спостереження.

Відомо, що станом на суботу 21-річному чоловікові не було висунуто жодних обвинувачень, і його не допитували. Зазначається, що на момент арешту він був тверезим.

Читайте: Українку вбили в парку Берліна: поліція затримала підозрюваного чоловіка, він теж українець