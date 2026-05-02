Новини Смерть українця в Польщі
4 603 10

Українця знайшли вбитим у Польщі: затримано 21-річного підозрюваного

У Польщі вбили українця

У Польщі в місті Яроцин 1 травня виявили мертвим 35-річного громадянина України. Уночі за підозрою у причетності до злочину поліція затримала 21-річного українця.

Про це повідомляє TVP, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що вночі перехожий помітив молодого чоловіка, який лежав на тротуарі на вулиці Замковій у калюжі крові і не подавав ознак життя.

На місце події прибули поліція та бригада швидкої допомоги. Лікар констатував смерть чоловіка, який дістав смертельне поранення гострим предметом.

Повідомляється, що поліцейські швидко встановили особу жертви, ним виявився 35-річний українець, який проживав у Яроцинському районі. Слідчі вважають, що його було вбито, однак причина та обставини з’ясовуються.

Затримання підозрюваного

Тієї ж ночі правоохоронці заарештували 21-річного українця, який також проживав у Яроцинському районі. Цьому допомогли, зокрема, записи з камер спостереження.

Відомо, що станом на суботу 21-річному чоловікові не було висунуто жодних обвинувачень, і його не допитували. Зазначається, що на момент арешту він був тверезим.

Нащо вам той українець, знайдений вбитим у Польщі?
Щодня гинуть і калічаться захисники на фронті.
Є про кого писати.
02.05.2026 22:12 Відповісти
Пітух?
02.05.2026 22:50 Відповісти
Мабуть запитав як пройти до бібліотеки.
02.05.2026 23:49 Відповісти
Хто кого спитав? Той кого вбили чи вбивця?
03.05.2026 00:10 Відповісти
Мабуть, 21-річний, вільновідпущений зеленським, був не згодний з тим, що 35-річний ухилянт не погоджувався повернутися в Україну, щоб стати на її захист. (сарказм)
03.05.2026 01:36 Відповісти
А може так воно і було?..
03.05.2026 02:02 Відповісти
Не витримав важкої слізної історії про переплив Тиси
03.05.2026 08:13 Відповісти
Затримали "співавтчизника"?
П'янка? Ждунство? Ревнощі?
03.05.2026 08:12 Відповісти
 
 