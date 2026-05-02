Новости Смерть украинца в Польше
Украинца нашли убитым в Польше: задержан 21-летний подозреваемый

В Польше, в городе Яроцин, 1 мая обнаружили мертвым 35-летнего гражданина Украины. Ночью по подозрению в причастности к преступлению полиция задержала 21-летнего украинца.

Что известно

Отмечается, что ночью прохожий заметил молодого мужчину, который лежал на тротуаре на улице Замковой в луже крови и не подавал признаков жизни.

На место происшествия прибыли полиция и бригада скорой помощи. Врач констатировал смерть мужчины, получившего смертельное ранение острым предметом.

Сообщается, что полицейские быстро установили личность жертвы, им оказался 35-летний украинец, проживавший в Яроцинском районе. Следователи считают, что он был убит, однако причина и обстоятельства выясняются.

Задержание подозреваемого

В ту же ночь правоохранители арестовали 21-летнего украинца, который также проживал в Яроцинском районе. Этому помогли, в частности, записи с камер наблюдения.

Известно, что по состоянию на субботу 21-летнему мужчине не было предъявлено никаких обвинений, и его не допрашивали. Отмечается, что на момент ареста он был трезвым.

Нащо вам той українець, знайдений вбитим у Польщі?
Щодня гинуть і калічаться захисники на фронті.
Є про кого писати.
02.05.2026 22:12 Ответить
Пітух?
02.05.2026 22:50 Ответить
Мабуть запитав як пройти до бібліотеки.
02.05.2026 23:49 Ответить
Хто кого спитав? Той кого вбили чи вбивця?
03.05.2026 00:10 Ответить
 
 