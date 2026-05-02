Украинца нашли убитым в Польше: задержан 21-летний подозреваемый

В Польше, в городе Яроцин, 1 мая обнаружили мертвым 35-летнего гражданина Украины. Ночью по подозрению в причастности к преступлению полиция задержала 21-летнего украинца.

Об этом сообщает TVP, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что ночью прохожий заметил молодого мужчину, который лежал на тротуаре на улице Замковой в луже крови и не подавал признаков жизни.

На место происшествия прибыли полиция и бригада скорой помощи. Врач констатировал смерть мужчины, получившего смертельное ранение острым предметом.

Сообщается, что полицейские быстро установили личность жертвы, им оказался 35-летний украинец, проживавший в Яроцинском районе. Следователи считают, что он был убит, однако причина и обстоятельства выясняются.

Задержание подозреваемого

В ту же ночь правоохранители арестовали 21-летнего украинца, который также проживал в Яроцинском районе. Этому помогли, в частности, записи с камер наблюдения.

Известно, что по состоянию на субботу 21-летнему мужчине не было предъявлено никаких обвинений, и его не допрашивали. Отмечается, что на момент ареста он был трезвым.

