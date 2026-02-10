РУС
Новости Убийство в Германии
10 188 15

Украинку убили в парке Берлина: полиция задержала подозреваемого мужчину, он тоже украинец

Место, где нашли вероятно убитую украинку
Фото: rbb24

9 февраля возле детской площадки в парке Берлина нашли окровавленное тело женщины. Посольство Украины в Германии впоследствии подтвердило смерть 40-летней гражданки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, о смерти женщины впервые написали немецкие СМИ Tagesschau и Welt

Детали от полиции

Немецкая полиция и прокуратура сообщили, что их уведомили об инциденте в парке около 3:30 утра. На месте нашли окровавленную женщину — она скончалась от травм верхней части тела.

Также в парке задержали подозреваемого мужчину, с которым жертва, вероятно, была знакома. Расследованием занимается отдел убийств.

По данным немецкой газеты Bild, погибшую нашли на скамейке возле детской площадки. Место преступления было покрыто кровью, а на снегу рядом лежали термочашка, электронная сигарета, рюкзак и шарф.

Комментарий посольства

Официально немецкие власти не раскрывали личности ни погибшей, ни подозреваемого, однако посольство Украины в Берлине подтвердило гибель гражданки Украины 9 февраля, которую расследуют как вероятное убийство.

  • Задержанный подозреваемый также является гражданином Украины, заявили в дипведомстве. Там добавили, что дело находится на контроле посольства.

Берлин (244) Германия (7544) посольство Украины (349) убийство (6685) украинцы (3972)
Топ комментарии
+8
Ревність. Багато мужиків натворили херні в цьому стані.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:44 Ответить
+4
Отак з'ї..ув з України, щоб сісти у тюрягу.
А парадокс у тому, що з великою вирогідністю в українську.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:38 Ответить
+3
Орків ******, він убивати обісрався із страху, а на ЖІНКУ, воно з ножем накинулося!!?!? Це отой типовий ухилянт-рецедивіст з України, з 2014-16 року???
Око за око!! Родичи жінки, мають покарати злидню-убивцю!!
Такі убивства, мають отримати свою ЦІНУ, а не оте правоблуддя від портновської наволочі на посадах!!!
показать весь комментарий
11.02.2026 00:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Отак з'ї..ув з України, щоб сісти у тюрягу.
А парадокс у тому, що з великою вирогідністю в українську.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:38 Ответить
ТЕПЕР БУДУТЬ СУДИТИ ПО НІМЕЦЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ,БО ЗЛОЧИН СКОЄНО В НІМЕЧЧИНІ..
показать весь комментарий
10.02.2026 22:51 Ответить
Якщо за ним нема злочинів в Україні і наша прокупатура не подасть запит на екстоадицію. Хоча це навряд...

Таки чувак відпетляв.
показать весь комментарий
10.02.2026 23:09 Ответить
тобі ж написали
до чого тут злочини в Україні?
судять та садять по місцевому законодавству
так шо в еміратах краще не судитись
руку відрубають на раз 😁
показать весь комментарий
11.02.2026 07:20 Ответить
Ревність. Багато мужиків натворили херні в цьому стані.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:44 Ответить
Орків ******, він убивати обісрався із страху, а на ЖІНКУ, воно з ножем накинулося!!?!? Це отой типовий ухилянт-рецедивіст з України, з 2014-16 року???
Око за око!! Родичи жінки, мають покарати злидню-убивцю!!
Такі убивства, мають отримати свою ЦІНУ, а не оте правоблуддя від портновської наволочі на посадах!!!
показать весь комментарий
11.02.2026 00:29 Ответить
Внаслідок зіткнення вантажного Boeing-757 поштової служби DHL і пасажирського Ту-154 "Башкирських авіаліній" загинула 71 людина, зокрема, 2 пілоти Боїнга, 12 членів екіпажу і 57 пасажирів Ту-154. Авіадиспетчера Skyguide П.Нільсена, який фактично став винуватцем катастрофи, було вбито проти ночі 25 лютого 2004 р. у власному будинку. Його вбивцею виявився Віталій Калоєв, чиї дружина і дитина загинули в цій катастрофі. 26 жовтня 2005 р. суд Швейцарії засудив В.Калоєва до 8 років в'язниці.
https://daily.rbc.ua/ukr/show/germaniya_zaplatit_za_katastrofu_tu_154__1154009903

Калоєв, зробив те, що належало йому зробити!
показать весь комментарий
11.02.2026 00:37 Ответить
А калоєва хто грохнув? Жінка чи діти диспетчера?
показать весь комментарий
11.02.2026 01:05 Ответить
Для предотвращения таких случаях существовал вергелт в Европе -- деньги который один клан/семья платил за убийство другому. У каждого была своя цена, заплатил и гуляй смело
показать весь комментарий
11.02.2026 04:39 Ответить
Потікали виборці зевиродка і чудять там тепер......
показать весь комментарий
11.02.2026 06:04 Ответить
Ну не дала дівка,так шо тепер політику розкручівать
показать весь комментарий
11.02.2026 06:53 Ответить
Чекав на вокзалі в Перемишлі поїзд і бачив як кацапи з східної України массово штурмували координаторів-волонтерів і питали как папасть в Германию. Облюбували кацапи Німеччину
показать весь комментарий
11.02.2026 10:03 Ответить
ухилянт епучий мало комфорта и копеек немецких еще и вые..ся, на фронт гниду
показать весь комментарий
11.02.2026 10:15 Ответить
 
 