Украинку убили в парке Берлина: полиция задержала подозреваемого мужчину, он тоже украинец

Фото: rbb24

9 февраля возле детской площадки в парке Берлина нашли окровавленное тело женщины. Посольство Украины в Германии впоследствии подтвердило смерть 40-летней гражданки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, о смерти женщины впервые написали немецкие СМИ Tagesschau и Welt.

Детали от полиции

Немецкая полиция и прокуратура сообщили, что их уведомили об инциденте в парке около 3:30 утра. На месте нашли окровавленную женщину — она скончалась от травм верхней части тела.

Также в парке задержали подозреваемого мужчину, с которым жертва, вероятно, была знакома. Расследованием занимается отдел убийств.

По данным немецкой газеты Bild, погибшую нашли на скамейке возле детской площадки. Место преступления было покрыто кровью, а на снегу рядом лежали термочашка, электронная сигарета, рюкзак и шарф.

Комментарий посольства

Официально немецкие власти не раскрывали личности ни погибшей, ни подозреваемого, однако посольство Украины в Берлине подтвердило гибель гражданки Украины 9 февраля, которую расследуют как вероятное убийство.

Задержанный подозреваемый также является гражданином Украины, заявили в дипведомстве. Там добавили, что дело находится на контроле посольства.

