Украинку убили в парке Берлина: полиция задержала подозреваемого мужчину, он тоже украинец
9 февраля возле детской площадки в парке Берлина нашли окровавленное тело женщины. Посольство Украины в Германии впоследствии подтвердило смерть 40-летней гражданки Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, о смерти женщины впервые написали немецкие СМИ Tagesschau и Welt.
Детали от полиции
Немецкая полиция и прокуратура сообщили, что их уведомили об инциденте в парке около 3:30 утра. На месте нашли окровавленную женщину — она скончалась от травм верхней части тела.
Также в парке задержали подозреваемого мужчину, с которым жертва, вероятно, была знакома. Расследованием занимается отдел убийств.
По данным немецкой газеты Bild, погибшую нашли на скамейке возле детской площадки. Место преступления было покрыто кровью, а на снегу рядом лежали термочашка, электронная сигарета, рюкзак и шарф.
Комментарий посольства
Официально немецкие власти не раскрывали личности ни погибшей, ни подозреваемого, однако посольство Украины в Берлине подтвердило гибель гражданки Украины 9 февраля, которую расследуют как вероятное убийство.
- Задержанный подозреваемый также является гражданином Украины, заявили в дипведомстве. Там добавили, что дело находится на контроле посольства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А парадокс у тому, що з великою вирогідністю в українську.
Таки чувак відпетляв.
до чого тут злочини в Україні?
судять та садять по місцевому законодавству
так шо в еміратах краще не судитись
руку відрубають на раз 😁
Око за око!! Родичи жінки, мають покарати злидню-убивцю!!
Такі убивства, мають отримати свою ЦІНУ, а не оте правоблуддя від портновської наволочі на посадах!!!
https://daily.rbc.ua/ukr/show/germaniya_zaplatit_za_katastrofu_tu_154__1154009903
Калоєв, зробив те, що належало йому зробити!