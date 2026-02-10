Українку вбили в парку Берліна: поліція затримала підозрюваного чоловіка, він теж українець
9 лютого біля дитячого майданчика в парку Берліна знайшли закривавлене тіло жінки. Посольство України в Німеччині згодом підтвердило смерть 40-річної громадянки України.
Як передає Цензор.НЕТ, про смерть жінки вперше писали німецькі медіа Tagesschau та Welt.
Деталі від поліції
Німецька поліція та прокуратура розповіли, що їх сповістили про інцидент у парку близько 3:30 ранку. На місці знайшли закривавлену жінку — вона померла від травм верхньої частини тіла.
Також у парку затримали підозрюваного чоловіка, із яким жертва, ймовірно, була знайома. Розслідуванням займається відділ убивств.
За даними німецької газети Bild, загиблу було знайдено на лавці біля дитячого майданчика. Місце злочину було вкрите кров’ю, а на снігу поряд лежали термочашка, електронна сигарета, рюкзак та шарф.
Коментар посольства
Офіційно німецька влада не розкривала особи ані загиблої, ані підозрюваного, однак посольство України в Берліні підтвердило загибель громадянки України 9 лютого, яке розслідують як ймовірне убивство.
- Затриманий підозрюваний також є громадянином України, заявили у дипвідомстві. Там додали, що справа перебуває на контролі посольства.
А парадокс у тому, що з великою вирогідністю в українську.
Таки чувак відпетляв.
до чого тут злочини в Україні?
судять та садять по місцевому законодавству
так шо в еміратах краще не судитись
руку відрубають на раз 😁
Око за око!! Родичи жінки, мають покарати злидню-убивцю!!
Такі убивства, мають отримати свою ЦІНУ, а не оте правоблуддя від портновської наволочі на посадах!!!
Калоєв, зробив те, що належало йому зробити!