Українку вбили в парку Берліна: поліція затримала підозрюваного чоловіка, він теж українець

Місце, де знайшли ймовірну вбиту українку
Фото: rbb24

9 лютого біля дитячого майданчика в парку Берліна знайшли закривавлене тіло жінки. Посольство України в Німеччині згодом підтвердило смерть 40-річної громадянки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про смерть жінки вперше писали німецькі медіа Tagesschau та Welt

Деталі від поліції

Німецька поліція та прокуратура розповіли, що їх сповістили про інцидент у парку близько 3:30 ранку. На місці знайшли закривавлену жінку — вона померла від травм верхньої частини тіла.

Також у парку затримали підозрюваного чоловіка, із яким жертва, ймовірно, була знайома. Розслідуванням займається відділ убивств.

За даними німецької газети Bild, загиблу було знайдено на лавці біля дитячого майданчика. Місце злочину було вкрите кров’ю, а на снігу поряд лежали термочашка, електронна сигарета, рюкзак та шарф.

Коментар посольства

Офіційно німецька влада не розкривала особи ані загиблої, ані підозрюваного, однак посольство України в Берліні підтвердило загибель громадянки України 9 лютого, яке розслідують як ймовірне убивство.

  • Затриманий підозрюваний також є громадянином України, заявили у дипвідомстві. Там додали, що справа перебуває на контролі посольства.

Топ коментарі
+8
Ревність. Багато мужиків натворили херні в цьому стані.
10.02.2026 22:44 Відповісти
10.02.2026 22:44 Відповісти
+4
Отак з'ї..ув з України, щоб сісти у тюрягу.
А парадокс у тому, що з великою вирогідністю в українську.
10.02.2026 22:38 Відповісти
10.02.2026 22:38 Відповісти
+4
Орків ******, він убивати обісрався із страху, а на ЖІНКУ, воно з ножем накинулося!!?!? Це отой типовий ухилянт-рецедивіст з України, з 2014-16 року???
Око за око!! Родичи жінки, мають покарати злидню-убивцю!!
Такі убивства, мають отримати свою ЦІНУ, а не оте правоблуддя від портновської наволочі на посадах!!!
11.02.2026 00:29 Відповісти
11.02.2026 00:29 Відповісти
10.02.2026 22:38 Відповісти
ТЕПЕР БУДУТЬ СУДИТИ ПО НІМЕЦЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ,БО ЗЛОЧИН СКОЄНО В НІМЕЧЧИНІ..
10.02.2026 22:51 Відповісти
10.02.2026 22:51 Відповісти
Якщо за ним нема злочинів в Україні і наша прокупатура не подасть запит на екстоадицію. Хоча це навряд...

Таки чувак відпетляв.
10.02.2026 23:09 Відповісти
10.02.2026 23:09 Відповісти
тобі ж написали
до чого тут злочини в Україні?
судять та садять по місцевому законодавству
так шо в еміратах краще не судитись
руку відрубають на раз 😁
11.02.2026 07:20 Відповісти
11.02.2026 07:20 Відповісти
10.02.2026 22:44 Відповісти
11.02.2026 00:29 Відповісти
Внаслідок зіткнення вантажного Boeing-757 поштової служби DHL і пасажирського Ту-154 "Башкирських авіаліній" загинула 71 людина, зокрема, 2 пілоти Боїнга, 12 членів екіпажу і 57 пасажирів Ту-154. Авіадиспетчера Skyguide П.Нільсена, який фактично став винуватцем катастрофи, було вбито проти ночі 25 лютого 2004 р. у власному будинку. Його вбивцею виявився Віталій Калоєв, чиї дружина і дитина загинули в цій катастрофі. 26 жовтня 2005 р. суд Швейцарії засудив В.Калоєва до 8 років в'язниці.
https://daily.rbc.ua/ukr/show/germaniya_zaplatit_za_katastrofu_tu_154__1154009903

Калоєв, зробив те, що належало йому зробити!
11.02.2026 00:37 Відповісти
11.02.2026 00:37 Відповісти
А калоєва хто грохнув? Жінка чи діти диспетчера?
11.02.2026 01:05 Відповісти
11.02.2026 01:05 Відповісти
Для предотвращения таких случаях существовал вергелт в Европе -- деньги который один клан/семья платил за убийство другому. У каждого была своя цена, заплатил и гуляй смело
11.02.2026 04:39 Відповісти
11.02.2026 04:39 Відповісти
Потікали виборці зевиродка і чудять там тепер......
11.02.2026 06:04 Відповісти
11.02.2026 06:04 Відповісти
Ну не дала дівка,так шо тепер політику розкручівать
11.02.2026 06:53 Відповісти
11.02.2026 06:53 Відповісти
Чекав на вокзалі в Перемишлі поїзд і бачив як кацапи з східної України массово штурмували координаторів-волонтерів і питали как папасть в Германию. Облюбували кацапи Німеччину
11.02.2026 10:03 Відповісти
11.02.2026 10:03 Відповісти
ухилянт епучий мало комфорта и копеек немецких еще и вые..ся, на фронт гниду
11.02.2026 10:15 Відповісти
11.02.2026 10:15 Відповісти
 
 