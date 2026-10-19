РФ задействует пять армий и спецназовцев ГРУ для прорыва к Запорожью, - 7-й корпус ДШВ. КАРТА

Враг безуспешно пытается использовать осеннюю непогоду для локальных прорывов на Гуляйпольском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

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Как отмечается, 7-й корпус ДШВ продолжает оборонительную операцию в закрепленной зоне ответственности на Гуляйпольском направлении.

Против подразделений в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ действуют 5-я, 29-я, 35-я, 36-я общевойсковые армии РФ и 68-й армейский корпус оккупантов.

Какова тактика РФ?

Также отмечается, что главной тактикой противника остается глубокая инфильтрация. Враг пытается действовать небольшими пехотными группами от 1 до 5 человек. Для перемещения пехоты в 5-километровую зону перед линией боевого столкновения периодически применяет мототехнику.

Недавно на одном из участков украинские военные уничтожили группу 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения РФ. Это подразделение, подчиненное российскому ГРУ. Оно участвовало в двух чеченских войнах, а также в специальных операциях на территории Украины в 2014–2022 годах.

Также в течение длительного времени россияне пытались накопить бронетехнику в пределах 20-километровой зоны от линии боевого столкновения.

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Враг проводит локальные штурмы

"В течение последней недели с ухудшением погоды противник начал проводить локальные штурмы, задействуя пехоту, мотоциклы и бронетехнику. Таким образом, враг пытается ускорить выполнение стратегической задачи по выходу к окраинам Запорожья и блокированию областного центра", — говорится в сообщении.

По данным разведки, подразделения 5-й танковой бригады, 37-й мотострелковой бригады, 64-й омсбр прошли подготовку на полигонах и готовы к действиям с применением военной техники на направлении основного удара противника.

Украинские подразделения сдерживают продвижение россиян и наносят им потери благодаря слаженной работе.

"Для РФ Гуляйпольское направление является одним из ключевых на юге Украины, поэтому противник привлекает достаточное количество личного состава для полноценного восполнения боевых потерь. В этих условиях ликвидация российских оккупантов — лишь одна из задач подразделений в нашей зоне ответственности", — отмечают в 7-м корпусе.

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На карте отображено основное направление удара противника на Гуляйпольском направлении.