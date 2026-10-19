РФ залучає п’ять армій та спецпризначенців ГРУ для прориву до Запоріжжя, - 7-й корпус ДШВ. МАПА

Ворог безуспішно намагається використати осінню негоду для локальних проривів на Гуляйпільському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Як зазначається, 7 корпус ДШВ продовжує оборонну операцію у визначеній смузі відповідальності на Гуляйпільському напрямку.

Проти підрозділів у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ діють 5-та, 29-та, 35-та, 36-та загальновійськові армії рф та 68 армійський корпус окупантів.

Яка тактика РФ?

Також зазначається, що головною тактикою противника залишається глибока інфільтрація. Ворог намагається діяти малими піхотними групами від 1 до 5 осіб. Для переміщення піхоти у 5-ти кілометрову зону перед лінією бойового зіткнення періодично застосовує мототехніку.

Нещодавно на одній із ділянок українські військові знищили групу 22-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення РФ. Це підрозділ, підпорядкований російському ГРУ. Він брав участь у двох чеченських війнах, а також у спеціальних завданнях на території України у 2014-2022 роках.

Також тривалий час росіяни намагалися накопичували бронетехніку в межах 20-ти кілометрової зони від лінії бойового зіткнення.

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Ворог проводить локальні штурми

"Протягом останнього тижня з погіршенням погоди противник почав проводити локальні штурми, залучаючи піхоту, мотоцикли та броньовану техніку. Таким чином, ворог намагається пришвидшити виконання стратегічного завдання із виходу до околиць Запоріжжя та блокування обласного центру", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, підрозділи 5 танкової бригади, 37 мотострілецької бригади, 64 омсбр пройшли вишкіл на полігонах та готові до дій із застосуванням військової техніки на напрямку основого удару противника.

Українські підрозділи стримують просування росіян і завдають їм втрат завдяки злагодженій роботі.

"Для рф Гуляйпільський напрямок є одним із ключових на півдні України, тож противник залучає достатню кількість особового складу для повноцінного поповнення бойових втрат. За цих умов ліквідація російських окупантів - лише одне із завдань для підрозділів у нашій смузі відповідальності", - наголошують у 7 корпусі.

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На карті відображений основний напрямок удару противника на Гуляйпільському напрямку.