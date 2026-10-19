СБУ задержала руководителей одесской компании, которые помогли РФ продать украинское зерно на 60 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности раскрыла схему легализации почти 8 тысяч тонн украинского зерна, которое рашисты незаконно вывезли из временно оккупированного Мариуполя для продажи в третьи страны.

По результатам комплексных мероприятий в Одессе задержаны два пособника страны-агрессора, которые помогали РФ скрыть происхождение похищенной агропродукции стоимостью более 60 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Как выяснило расследование, фигурантами оказались директор одесского филиала иностранной компании, специализирующейся на сертификации сельхозтоваров, и его подчиненная — руководитель лаборатории.

Установлено, что в 2024 году рашисты погрузили 7 857 тонн украинской пшеницы на судно "Альфа М", находящееся под санкциями, в порту Мариуполя.

Оттуда похищенный груз переправили в порт в городе Темрюк Краснодарского края, где оформили фиктивные документы о якобы российском происхождении зерна.

После этого агропродукцию доставили в одну из стран Ближнего Востока для дальнейшего сбыта через местную компанию-экспортера.

Чтобы скрыть истинное происхождение товара и обеспечить возможность его продажи, представители РФ нашли "подход" к руководству одесского специализированного предприятия и заказали поддельные документы.

Впоследствии директор филиала и его подчиненная, зная об украинском происхождении похищенной пшеницы, "на бумаге" организовали ее исследование и оформили фиктивное заключение о якобы российском происхождении этого зерна.

Сотрудники СБУ зафиксировали преступления обоих фигурантов и задержали их.

В ходе обысков в их жилищах и в офисе компании обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны, документация и поддельные лабораторные заключения с доказательствами преступлений в интересах РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили пособникам врага о подозрении — пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.







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