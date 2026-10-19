СБУ затримала керівників одеської компанії, які допомогли РФ продати українське зерно на 60 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила схему легалізації майже 8 тисяч тонн українського зерна, яке рашисти незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя для продажу третім країнам.

За результатами комплексних заходів в Одесі затримано двох пособників країни-агресора, які допомагали рф приховати походження викраденої агропродукції вартістю понад 60 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

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Подробиці

Як з’ясувало розслідування, фігурантами виявилися директор одеської філії іноземної компанії, що спеціалізується на сертифікації сільгосптоварів, та його підлегла - керівник лабораторії.

Встановлено, що у 2024 році рашисти завантажили 7 857 тонн української пшениці на підсанкційне судно "Альфа М" у порту Маріуполя.

Звідти викрадений вантаж переправили до порту в місті Темрюк Краснодарського краю, де оформили фіктивні документи про нібито російське походження зерна.

Після цього агропродукцію доставили до однієї з країн Близького Сходу для подальшого збуту через місцеву компанію-експортера.

Щоб приховати справжнє походження товару та забезпечити можливість його продажу, представники РФ знайшли "виходи" на керівництво одеського спеціалізованого підприємства і замовили підроблені документи.

У подальшому директор філії та його підлегла, знаючи про українське походження викраденої пшениці, "на папері" організували її дослідження і оформили фіктивний висновок про нібито російське походження цього зерна.

Співробітники СБУ задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх.

Під час обшуків у їхніх помешканнях та в офісі компанії виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та підроблені лабораторні висновки з доказами злочинів в інтересах РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили ворожим поплічникам про підозру, - пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.







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