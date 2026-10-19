СБУ затримала керівників одеської компанії, які допомогли РФ продати українське зерно на 60 млн грн. ФОТОрепортаж
Служба безпеки викрила схему легалізації майже 8 тисяч тонн українського зерна, яке рашисти незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя для продажу третім країнам.
За результатами комплексних заходів в Одесі затримано двох пособників країни-агресора, які допомагали рф приховати походження викраденої агропродукції вартістю понад 60 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.
Подробиці
Як з’ясувало розслідування, фігурантами виявилися директор одеської філії іноземної компанії, що спеціалізується на сертифікації сільгосптоварів, та його підлегла - керівник лабораторії.
Встановлено, що у 2024 році рашисти завантажили 7 857 тонн української пшениці на підсанкційне судно "Альфа М" у порту Маріуполя.
Звідти викрадений вантаж переправили до порту в місті Темрюк Краснодарського краю, де оформили фіктивні документи про нібито російське походження зерна.
Після цього агропродукцію доставили до однієї з країн Близького Сходу для подальшого збуту через місцеву компанію-експортера.
Щоб приховати справжнє походження товару та забезпечити можливість його продажу, представники РФ знайшли "виходи" на керівництво одеського спеціалізованого підприємства і замовили підроблені документи.
У подальшому директор філії та його підлегла, знаючи про українське походження викраденої пшениці, "на папері" організували її дослідження і оформили фіктивний висновок про нібито російське походження цього зерна.
Співробітники СБУ задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх.
Під час обшуків у їхніх помешканнях та в офісі компанії виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та підроблені лабораторні висновки з доказами злочинів в інтересах РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили ворожим поплічникам про підозру, - пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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