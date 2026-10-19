РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11047 посетителей онлайн
Новости ПВО Украины
1 185 11

Россия увеличила количество дронов с бензиновыми двигателями и направляет их на запад Украины, - Игнат

Россия изменила тактику атак дронами из-за погоды

Российские войска все активнее применяют ударные беспилотники с двигателями внутреннего сгорания и направляют их, в частности, в западные регионы Украины. В связи с изменением погодных условий Силам обороны приходится адаптировать тактику противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"У нас изменились некоторые обстоятельства, в основном это погодные условия. Противник активно использует изменение погодных условий и применяет сейчас большое количество БПЛА с двигателями внутреннего сгорания. Это, соответственно, вносит изменения и в тактику применения нашего вооружения для противовоздушной обороны. Здесь работают мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, так называемая "малая ПВО" для того, чтобы максимально эффективно и рационально сбивать такие воздушные цели, как "Шахед-131", "Шахед-136", "Герберы", "Пародии" и т. д. Этой ночью мы зафиксировали 269 ударных БПЛА, в том числе там было до 10 "Бандеролей", — отметил Игнат.

Украина повышает эффективность борьбы с реактивными дронами

Игнат сообщил, что этой ночью из 269 обнаруженных беспилотников 59 были реактивными. Из них 43 удалось уничтожить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

"Это довольно высокий процент по сравнению с предыдущими месяцами. Мы стремимся к увеличению этих показателей", — подчеркнул пресс-секретарь.

Для перехвата российских беспилотников Силы безопасности и обороны также применяют инновационные средства, в частности реактивные дроны-перехватчики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия дважды ударила баллистическими ракетами ночью: США не предупреждали о первом ударе, - Игнат

Автор: 

армия РФ (24509) беспилотник (5875) Игнат Юрий (724) реактивный шахед (81)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Немає в нас реактивних дронів, які б знищували воєнні обєкти в москві. В нас є реативний марафон, які донищує мізки тих, хто здатен був хоч трішечки думати.
показать весь комментарий
19.10.2026 13:39 Ответить
+7
Ніяких прооблем, у нас є фірма "Понти Фраєра", яка отримала найбільше замовлення і фінансування 107 мільярдів тільки на дрони і не тільки українських грошей із бюджета, а і західної допомоги. То їх дрони давно вже мали знищити кацапстан. А ще якщо доплюсувати 3000 ракет за 2025 і 4000 за 22026 -й роки "Рожевих Фламінго" - то московія давно б мала накритися мідним тазом.
показать весь комментарий
19.10.2026 13:38 Ответить
+4
ОДА в західних регіонах активно пропіхають через обласні ради збільшення фондів заробітної плати собі коханим. Чхати вони хотіли на ППО.
показать весь комментарий
19.10.2026 13:58 Ответить

Загрузка...

 
 