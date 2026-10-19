Россия увеличила количество дронов с бензиновыми двигателями и направляет их на запад Украины, - Игнат

Российские войска все активнее применяют ударные беспилотники с двигателями внутреннего сгорания и направляют их, в частности, в западные регионы Украины. В связи с изменением погодных условий Силам обороны приходится адаптировать тактику противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"У нас изменились некоторые обстоятельства, в основном это погодные условия. Противник активно использует изменение погодных условий и применяет сейчас большое количество БПЛА с двигателями внутреннего сгорания. Это, соответственно, вносит изменения и в тактику применения нашего вооружения для противовоздушной обороны. Здесь работают мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, так называемая "малая ПВО" для того, чтобы максимально эффективно и рационально сбивать такие воздушные цели, как "Шахед-131", "Шахед-136", "Герберы", "Пародии" и т. д. Этой ночью мы зафиксировали 269 ударных БПЛА, в том числе там было до 10 "Бандеролей", — отметил Игнат.

Украина повышает эффективность борьбы с реактивными дронами

Игнат сообщил, что этой ночью из 269 обнаруженных беспилотников 59 были реактивными. Из них 43 удалось уничтожить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

"Это довольно высокий процент по сравнению с предыдущими месяцами. Мы стремимся к увеличению этих показателей", — подчеркнул пресс-секретарь.

Для перехвата российских беспилотников Силы безопасности и обороны также применяют инновационные средства, в частности реактивные дроны-перехватчики.

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